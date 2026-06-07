Novi dizajn konvertibilne marke: Poznato kada bi novčanice trebale u promet

Centralna banka Bosne i Hercegovine priprema novi dizajn novčanica konvertibilne marke, a za izradu novih novčanica planirano je 21,5 miliona KM.

Upravno vijeće Centralne banke BiH donijelo je službenu odluku o osnovnim obilježjima i dizajnu novčanica konvertibilne marke za apoene od 10, 20, 50, 100 i 200 KM.

Vijest o novom dizajnu novčanica izazvala je brojne reakcije u javnosti, posebno zbog najava da će na pojedinim apoenima biti promijenjene dugogodišnje, prepoznatljive boje koje građani svakodnevno koriste.

Kako nezvanično saznaje Fokus, nove novčanice javnosti bi trebale biti predstavljene 2027. godine, dok je njihovo puštanje u promet planirano za 2028. godinu.

Iz nadležnih institucija napominju da dizajn koji se proteklih dana širio društvenim mrežama, a za koji se tvrdilo da prikazuje novi izgled konvertibilne marke, nije tačan. Riječ je o vizualima generisanim vještačkom inteligencijom, koji nemaju nikakvo uporište u stvarnom dizajnu novih novčanica.

Za realizaciju ovog projekta Centralna banka BiH već je raspisala tender za izradu novih novčanica, a planirana vrijednost nabavke iznosi 21,5 miliona KM.

Kriteriji tendera su strogi. Centralna banka od potencijalnih partnera traži uspješno i dokazano iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora u posljednje tri godine, čija je ukupna vrijednost najmanje deset miliona eura, a čiji je predmet bila izrada novčanica eura.

Osim toga, ponuđač koji bude zadužen za štampanje konvertibilnih maraka mora imati vlastiti laboratorij za kontrolu kvaliteta papira i tinte.

Poseban uslov odnosi se na papir koji će biti korišten za izradu novih novčanica KM. On mora biti proizveden kod proizvođača koji ima službenu akreditaciju Evropske centralne banke za izradu papira za eure.