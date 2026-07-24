Pogledajte novi izgled novčanica eura: ECB predstavila deset prijedloga za buduću valutu

Evropska centralna banka predstavila je novi izgled novčanica eura, odnosno deset finalnih prijedloga između kojih će biti odabran budući dizajn evropske valute. Građani zemalja koje koriste euro pozvani su da učestvuju u javnoj anketi i svojim glasom pomognu u izboru izgleda novih novčanica.

Prijedlozi su podijeljeni u dvije tematske cjeline. Prva nosi naziv „Evropska kultura“, a druga „Rijeke i ptice“.

U prijedlozima inspirisanim evropskom kulturom nalaze se istaknute historijske ličnosti koje su obilježile evropsku umjetnost, nauku i književnost. Među njima su Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci i Bertha von Suttner. Poleđina novčanica prikazuje motive povezane s kulturom, obrazovanjem, naukom i svakodnevnim životom građana Evrope.

Drugu seriju prijedloga čine motivi evropskih r