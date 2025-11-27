Banke u BiH očekuju povećanje potražnje za kreditima

Potražnja preduzeća za kreditima nastavila je da raste u trećem kvartalu 2025. godine, pokazala je anketa Centralne banke BiH o kreditnoj aktivnosti banaka u Bosni i Hercegovini.

Anketa pokazuje i da je potražnja stanovništva za stambenim, potrošačkim i nenamjenskim kreditima nastavila da raste u trećem kvartalu 2025.

Rast potražnje za stambenim kreditima bio je izraženiji u odnosu na potrošačke i nenamjenske kredite.

Banke u BiH, također, očekuju da će doći do povećanja potražnje preduzeća i stanovništva za kreditima u četvrtom kvartalu 2025.

Neto rezultat iz prikupljenih odgovora banaka ukazuje da će kreditni standardi za odobravanje kredita preduzećima ostati nepromijenjeni u četvrtom kvartalu 2025.

Istovremeno, banke očekuju da će doći do povećanja potražnje preduzeća za kratkoročnim, kao i za dugoročnim kreditima i/ili kreditnim linijama u četvrtom kvartalu 2025.

Rezultati također upućuju na očekivanje banaka da će doći do ublažavanja standarda za odobravanje kredita stanovništvu u četvrtom kvartalu 2025.

Banke imaju optimističan pogled na potražnju stanovništva za potrošačkim i nenamjenskim kreditima, te u četvrtom kvartalu 2025. očekuju njen porast, dok se u pogledu stambenih kredita predviđa da će potražnja ostati nepromijenjena.

U ovom krugu anketirano je osam banaka, a stopa odgovora na anketu bila je 100 posto.