Banke u BiH očekuju povećanje potražnje za kreditima

Jasmina Ibrahimović

Potražnja preduzeća za kreditima nastavila je da raste u trećem kvartalu 2025. godine, pokazala je anketa Centralne banke BiH o kreditnoj aktivnosti banaka u Bosni i Hercegovini.

Anketa pokazuje i da je potražnja stanovništva za stambenim, potrošačkim i nenamjenskim kreditima nastavila da raste u trećem kvartalu 2025.

Rast potražnje za stambenim kreditima bio je izraženiji u odnosu na potrošačke i nenamjenske kredite.

Banke u BiH, također,  očekuju da će doći do povećanja potražnje preduzeća i stanovništva za kreditima u četvrtom kvartalu 2025.

Neto rezultat iz prikupljenih odgovora banaka ukazuje da će kreditni standardi za odobravanje kredita preduzećima ostati nepromijenjeni u četvrtom kvartalu 2025.

Istovremeno, banke očekuju da će doći do povećanja potražnje preduzeća za kratkoročnim, kao i za dugoročnim kreditima i/ili kreditnim linijama u četvrtom kvartalu 2025.

Rezultati također upućuju na očekivanje banaka da će doći do ublažavanja standarda za odobravanje kredita stanovništvu u četvrtom kvartalu 2025.

Banke imaju optimističan pogled na potražnju stanovništva za potrošačkim i nenamjenskim kreditima, te u četvrtom kvartalu 2025. očekuju njen porast, dok se u pogledu stambenih kredita predviđa da će potražnja ostati nepromijenjena.

U ovom krugu anketirano je osam banaka, a stopa odgovora na anketu bila je 100 posto.

pročitajte i ovo

Vijesti

Centralna banka BiH snizila projekcije ekonomskog rasta

PROMO

NLB Kredit za čas: Kad imaš plan, ali ne i vrijeme...

Vijesti

Centralna banka BiH uvodi sistem instant plaćanja – novac na računu...

Vijesti

Koliko su građani zaista ugroženi zbog aktiviranja hipoteka u BiH?

Vijesti

RS se opet zadužuje: Garancije od 352 miliona eura za dvije...

Vijesti

CBBiH: Postupanje u vezi sa slučajem Viaduct u skladu sa zakonom...

Vijesti

SNSD kažnjen sa 7.000 KM zbog kršenja izborne šutnje

Vijesti

Ustavni sud BiH danas razmatra sporove u vezi s odlukama NSRS

BiH

Košarkaši BiH otvaraju kvalifikacije: Debi selektora Gjergje protiv moćne Turske

BiH

Pred Parlamentom BiH ključni zakon: Danas se odlučuje o državnoj imovini

BiH

Uposlenici BHRT danas protestuju pred Parlamentom BiH

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]