Magazinović traži reakciju EU zbog gužvi na granicama

Predsjedavajući Kluba poslanika SDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović uputio je otvoreno pismo šefu Delegacije Evropske unije u BiH Luigiju Soreci zbog problema s prelaskom granica nakon uvođenja novog sistema kontrole putnika.

Magazinović je u pismu naveo da novi Entry/Exit System, poznat kao EES, građanima BiH i regije otežava prelazak granice s Evropskom unijom, uz višesatna čekanja koja mnogi doživljavaju kao ponižavajuća.

Istakao je da se ne protivi sigurnosnim mjerama, ali smatra da se u vremenu razvijenih tehnologija kontrole na granicama mogu provoditi efikasnije i uz manje opterećenje za putnike.

Prema njegovim riječima, ovakav odnos šalje lošu poruku državama kandidatkinjama za članstvo u EU, jer građanima postaje teško objasniti prednosti evropskog puta dok se na granicama suočavaju s dugim čekanjima i komplikovanim procedurama.

Magazinović je upozorio da bi posljedice novog sistema posebno mogle biti vidljive tokom ljetne turističke sezone, kada se očekuje veći broj putovanja, te da bi probleme mogle osjetiti i zemlje članice Evropske unije.

Dodao je da je o ovoj temi već razgovarao na više adresa, uključujući Evropski parlament i Vijeće Evrope, gdje je, kako navodi, naišao na razumijevanje i spremnost da se pitanje otvori pred nadležnima.

Od Sorece je zatražio pojačan angažman, uz napomenu da šef Delegacije EU u BiH nije donosilac odluke, ali jeste predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini.