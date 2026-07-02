Bosna i Hercegovina i Portugal do sada su odigrali šest međusobnih utakmica, a Zmajevi protiv ovog rivala još čekaju prvu pobjedu.

Portugal je u tim duelima slavio pet puta, dok je jedan susret završen neriješenim rezultatom.

Posebno su se pamtili baraži, dva susreta za Svjetsko prvenstvo 2010. godine i dva za EURO 2012, u kojima je Portugal bio uspješniji.

S druge strane, Hrvatska i Portugal do sada su odigrali deset međusobnih utakmica. Portugal ima sedam pobjeda, Hrvatska jednu, dok su dva susreta završena bez pobjednika.

Novi duel Hrvatske i Portugala igra se noćas, u noći s četvrtka na petak, 3. jula, od 1 sat iza ponoći po našem vremenu na Toronto Stadiumu u Torontu.

Prema najavama hrvatskih medija, mogući sastav Hrvatske je: Livaković, Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić, Modrić, Kovačić, Petar Sučić, Vlašić, Baturina i Matanović.

Zahvalni na podršci koju su imali Zmajevi, zmajevski večeras bodrimo Srce vatreno. Idemo, susjedi!