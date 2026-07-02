Nogometni savez BiH nakon poraza poslao snažnu poruku: “Bol prolazi, ali ponos ostaje”

Nogometni savez BiH oglasio se nakon poraza fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, uputivši poruku podrške Zmajevima i podsjetivši da jedan rezultat ne može izbrisati sve ono što je reprezentacija ostvarila na ovom historijskom takmičenju.

Na zvaničnoj Facebook stranici Saveza objavljene su fotografije reprezentativaca i selektora Sergeja Barbareza uz emotivnu poruku koja je brzo privukla pažnju navijača.

“Ponekad jedan poraz zaboli, ali ne može izbrisati sve ono što je ostvareno prije njega. Bol prolazi, ali ponos ostaje. Glavu gore, Zmajevi. Ovo nije kraj, ovo je temelj za ono što dolazi.”

Objava dolazi nakon završetka nastupa Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, gdje su Zmajevi ostvarili historijski uspjeh plasmanom u nokaut fazu takmičenja. Iako je put reprezentacije završen porazom, nastup na Mundijalu ostat će upisan kao jedan od najvećih uspjeha bh. fudbala.

Brojni navijači u komentarima pružili su podršku reprezentativcima i stručnom štabu, ističući da su Zmajevi svojim igrama vratili vjeru u bh. fudbal i pokazali da Bosna i Hercegovina može ravnopravno igrati protiv najboljih svjetskih selekcija.

Poruka Nogometnog saveza BiH još jednom je naglasila da, uprkos razočarenju zbog eliminacije, ponos na ostvareni rezultat i optimizam pred buduće izazove ostaju među igračima i navijačima.