Hemofarm pokrenuo kampanju podizanja svijesti o ranom prepoznavanju demencije – „Nemoj me zaboraviti”

Pod sloganom „Nemoj me zaboraviti” kompanija Hemofarm pokrenula je kampanju podizanja svijesti o demenciji s ciljem boljeg razumijevanja ove bolesti, smanjenja stigme koja je okružuje i podsticanja građana da se na vrijeme obrate ljekaru ukoliko primijete prve znakove.

„Kampanja nam poručuje da je pravovremeno prepoznavanje prvih znakova od presudne važnosti, jer rano djelovanje može napraviti značajnu razliku. Ako zaboravljanje ili druge promjene počnu da ometaju svakodnevni život, nemojte ih ignorisati, obratite se ljekaru i potražite stručni savjet. Rana dijagnostika omogućava da se utvrdi uzrok tegoba, jer nisu svi poremećaji pamćenja posljedica demencije. Kao društveno odgovorna kompanija, godinama doprinosimo razbijanju predrasuda. Svjesni smo da demencija ne pogađa samo pojedinca, već mijenja svakodnevicu cijele porodice. Upravo zato ovom kampanjom naglašavamo da su prevencija, prepoznavanje simptoma i blagovremeno traženje stručne pomoći ključni za očuvanje kvaliteta života svih članova porodice. Pregledaj se”, poručio je Saša Urošević, direktor Hemofarma u BiH.

Demencija predstavlja jedan od najozbiljnijih zdravstvenih izazova savremenog društva. Broj oboljelih u svijetu i zemlji kontinuirano raste. Istovremeno, demencija često ostaje nedovoljno prepoznata, a simptomi se nerijetko pogrešno smatraju normalnom fazom starenja.