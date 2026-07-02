Planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 03.07.2026. godine (petak) na području:

1. Grada Tuzle u ulicama Uzeira Mehičića i Balibegova Mahala u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

2. Općine Banovići u ulici Alije Izetbegovića od br. 11 do br.19 i ulici 119. Muslimanske brdske brigade od br.1 do br.29 u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

3. Grada Živinica u ulicama Oslobođenje i 1. Ulica u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

4. Grada Gračanice:

– u naselju oko puta za Terme, te u naseljima Donja Orahovica Rječica, Donja Orahovica Karići, Kačanik, Makovci, Hotilj, Kulići i Turkovići u vremenu od 09:00 do 09:30.

– u naselju Donja Orahovica Rijeka i kompletnom naselju Gornja Orahovica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

5. Grada Srebrenika u naselju Bare kod Hilane u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.