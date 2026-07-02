Prvostepena presuda: Amir Pašić Faćo osuđen zbog psihičkog nasilja putem interneta

Amir Pašić je prvostepenom presudom Općinskog suda u Sarajevu osuđen na jedinstvenu kaznu od dvije godina i osam mjeseci zatvora za psihičko nasilje putem informaciono-komunikacijskih tehnologija.

Proglašen je krivim zbog vrijeđanja nekoliko javnh ličnosti, među kojima su tri novinarke.

Prema optužnici sarajevskog Kantonalnog tužilaštva, Pašić je vrijeđao novinarke, zamjenicu ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH i ministra unutrašnjih poslova Federacije BiH, čime je narušio njihov psihički integritet.

Pašiću je zbog narušenog zdravstvenog stanja ukinut pritvor u kojem se nalazio od oktobra prošle godine, te su mu određene mjere zabrane.

Na ovu presudu je dozvoljena žalba Kantonalnom sudu u Sarajevu.