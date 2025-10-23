Uhapšen Amir Pašić Faćo zbog prijetnji novinarki Rabiji Arifović

Amir Pašić, poznat kao Faćo, uhapšen je nakon što je protiv njega podnesena prijava zbog uvredljivih i prijetećih poruka upućenih novinarki Rabiji Arifović.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo potvrđeno je da je A.P. (1971) lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivična djela ugrožavanje sigurnosti i psihičko nasilje putem informaciono-komunikacijske tehnologije. Kako je navela portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić, Pašić je trenutno na kriminalističkoj obradi, nakon čega će biti predat Tužilaštvu Kantona Sarajevo.

Na prijetnje i uvrede reagovalo je i Udruženje BH novinari, koje je oštro osudilo nasilje nad novinarkom i govor mržnje na društvenim mrežama. U saopćenju se navodi da je Arifović bila meta mizoginih i uvredljivih objava na TikToku i u Facebook grupi “Balkan Radar”, gdje su poruke Amira Pašića potaknule talas komentara punih mržnje i prijetnji.

Iz BH novinara ističu da je riječ o brutalnom primjeru zloupotrebe slobode izražavanja s ciljem ponižavanja i zastrašivanja žena u novinarstvu, te upozoravaju na izostanak brze reakcije institucija.

„Nevjerovatno je da se ovakav oblik nasilja tolerira mjesecima, iako je riječ o osobi s bogatim policijskim i sudskim dosjeom“, navodi se u saopćenju.

Udruženje BH novinari i Fondacija Mediacentar Sarajevo (FMHL) zahtijevaju hitnu i efikasnu istragu te jasno zakonsko sankcionisanje online nasilja prema novinarima i novinarkama u Bosni i Hercegovini.