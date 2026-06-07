Ruska manikura sve popularnija, dermatolozi upozoravaju na moguće rizike

Ruska manikura, tehnika koja je sve popularnija i među poznatim osobama, posljednjih godina privlači veliku pažnju zbog urednog i besprijekornog izgleda noktiju. Ipak, dermatolozi upozoravaju da ovaj tretman može povećati rizik od infekcija, upala i oštećenja noktiju.

Za razliku od klasične manikure, kod ruske manikure ne koristi se namakanje noktiju u vodi kako bi se omekšala kutikula, odnosno prozirna kožica uz korijen nokta. Umjesto toga, kožica se obrađuje dok je potpuno suha.

„Ova tehnika uključuje korištenje električne brusilice za agresivno skraćivanje i čišćenje kožice nokta, čime se stvara gladak, ‘savršen’ izgled oko nokta“, pojasnila je za Health dr. Hannah Kopelman, dermatologinja iz DermOnDemanda.

Ruska manikura najčešće podrazumijeva potpuno uklanjanje kožice oko nokta. Kako navodi dermatolog dr. Brendan Camp iz njujorške ordinacije MDCS Dermatology, to je razlika u odnosu na tradicionalne manikure, kod kojih se kožica nakon namakanja potiskuje, a zatim skraćuje.

Nakon uklanjanja kožice, tehničar polira nokat i nanosi izabrani lak. Cijeli proces može trajati od dva do tri sata. Budući da su kožica i koža oko nokta uklonjene, stvara se veća površina za lakiranje, pa nokti izgledaju duže. Upravo zbog toga ruska manikura daje izuzetno uredan izgled, a pojedini tvrde i da traje duže od drugih vrsta manikure.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da kožica nokta ima važnu zaštitnu funkciju. Ona stvara barijeru koja štiti nokte i okolnu kožu od bakterija i drugih mikroorganizama.

„Američka akademija za dermatologiju preporučuje da se kožica nokta ne dira“, istakao je Camp. „Ona raste preko korijena nokta kako bi ga štitila; oštećivanje kožice može učiniti nokat podložnim ozljedama ili infekcijama.“

Među mogućim infekcijama koje se mogu javiti su onihomikoza, odnosno gljivična infekcija nokta, kao i paronihija, infekcija kože oko nokta, rekao je Camp.

Ruska manikura može oštetiti i samu strukturu nokta. Kada se kožica ukloni preblizu noktu, objašnjava Kopelman, narušava se njegova cjelovitost, što povećava lomljivost i osjetljivost.

„Ponavljana trauma na području kožice može dovesti do hronične upale ili čak ožiljaka, što dugoročno utiče na rast nokta“, upozorila je Kopelman.

Kada je riječ o tome treba li rusku manikuru potpuno izbjegavati, mišljenja dermatologa nisu potpuno ista. Camp ne smatra da je svi moraju izbjegavati, ali naglašava da je važno biti svjestan rizika. Ako se osoba ipak odluči za ovaj tretman, preporučuje da izabere iskusnog tehničara za nokte.

Kopelman, s druge strane, ne preporučuje ovaj postupak.

„Prema mom profesionalnom mišljenju, rusku je manikuru najbolje izbjegavati ili joj pristupiti s velikim oprezom“, rekla je.

Iako ruska manikura postoji već duže vrijeme, veliku popularnost stekla je posljednjih godina, dijelom zahvaljujući TikToku. Tehnika koja koristi električni uređaj za potpuno uklanjanje suhe kožice stvara dojam dužih i urednijih noktiju, ali može dovesti do infekcija, upala, oštećenja noktiju i problema s kožom ruku.