Toplotni udar može biti opasan po život: Ovo su simptomi koje ne smijete ignorisati

Ujedinjeno Kraljevstvo ove sedmice pogodio je ekstremni toplotni val, zbog čega je Met Office, državna meteorološka služba, tek drugi put u historiji izdao crveno upozorenje za pojedine dijelove Engleske i Walesa.

Dok se temperature približavaju 40 stepeni, a londonska hitna pomoć bilježi rekordan broj intervencija povezanih s vrućinama, ljekari upozoravaju da je važno znati prepoznati razliku između toplotne iscrpljenosti i toplotnog udara, koji može biti opasan po život, piše Express.co.uk.

Bolesti izazvane visokim temperaturama mogu pogoditi svakoga, ali su pojedine grupe posebno ugrožene. Među njima su starije osobe, bebe, mala djeca, kao i osobe koje imaju hronične zdravstvene probleme, uključujući dijabetes i srčana oboljenja.

Toplotna iscrpljenost i toplotni udar dva su oblika zdravstvenih tegoba koje nastaju zbog izloženosti visokim temperaturama. Ipak, razlika je veoma važna, jer toplotni udar predstavlja hitno stanje i može ugroziti život.

Šta je toplotna iscrpljenost?

Do toplotne iscrpljenosti dolazi kada se tijelo pregrije, a znojenjem izgubi previše vode i soli. Simptomi su uglavnom isti kod odraslih i djece, s tim da djeca mogu postati neuobičajeno klonula, umorna ili razdražljiva.

Znakovi toplotne iscrpljenosti uključuju umor, slabost, osjećaj nesvjestice, glavobolju, grčeve u mišićima, mučninu ili povraćanje, pojačano znojenje, jaku žeđ i osip koji nastaje kao posljedica vrućine.

Toplotni udar zahtijeva hitnu reakciju

Toplotni udar nastaje kada visoke temperature nadjačaju sposobnost tijela da reguliše vlastitu temperaturu. Tada može doći do smanjenog protoka krvi i oštećenja vitalnih organa.

Britanska zdravstvena služba NHS upozorava da je u slučaju simptoma toplotnog udara potrebno odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć.

Simptomi toplotnog udara mogu uključivati visoku tjelesnu temperaturu, najčešće iznad 40 stepeni, nesvjesticu ili gubitak svijesti, napade ili grčeve, kao i ozbiljne poteškoće s disanjem. Osoba može dahtati, gušiti se ili ne može govoriti bez pauza.

Među dodatnim znakovima su zbunjenost, gubitak koordinacije i koža koja može biti hladna na dodir, iako je tjelesna temperatura veoma visoka.

Ljekari savjetuju da se simptomi izazvani vrućinom ne ignorišu, posebno tokom dana kada su temperature izrazito visoke. Osobe koje osjete tegobe treba skloniti u hlad, rashladiti ih, ponuditi im vodu ako su svjesne i pratiti stanje, a kod znakova toplotnog udara odmah pozvati hitnu pomoć.