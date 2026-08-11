Alma Džinić-Trutović ispraćena na vječni počinak: Tuzla se oprostila od žene velikog srca

Alma Džinić-Trutović, dugogodišnja društvena, mirovna i humanitarna radnica koja je svoj život posvetila pomaganju drugima, ispraćena je danas na vječni počinak.

Dženaza je klanjana ispred džamije u Planama, nakon čega je obavljen ukop na mezarju Plane.

Njenim odlaskom Tuzla je izgubila osobu čiji se doprinos zajednici teško može mjeriti samo projektima, priznanjima i godinama rada. Iza Alme ostali su ljudi kojima je pomogla, mladi koje je povezivala, prijateljstva koja je gradila i brojna dobra djela o kojima često nije ni govorila.

Tokom godina bila je posvećena radu s mladima, izgradnji mira, nenasilju i ljudskim pravima. Kao dugogodišnja regionalna koordinatorica mreže „Mladi ujedinjeni u miru“ (YU Peace), učestvovala je u programima koji su okupljali mlade iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, stvarajući prostor za razgovor, razumijevanje i rušenje predrasuda.

Posebno će ostati upamćena po nesebičnosti koju je pokazivala onda kada je pomoć bila najpotrebnija.

Tokom migrantske krize bila je među ljudima koji su pomagali migrantima na tuzlanskoj autobuskoj stanici. Donosila je hranu i druge potrepštine, razgovarala s ljudima koji su se našli daleko od svojih domova i nastojala im olakšati barem dio teškog puta.

Za takva djela nije tražila pažnju.

Oni koji su je poznavali pamte je po toplini, osmijehu i spremnosti da sasluša i pomogne. Upravo zbog toga vijest o njenoj smrti izazvala je veliku tugu među prijateljima, saradnicima i brojnim ljudima čije je živote dotakla.

Današnjim posljednjim ispraćajem završeno je jedno životno poglavlje, ali priča o Almi Džinić-Trutović ne završava njenim odlaskom.

Ona ostaje u prijateljstvima koja je stvarala, generacijama mladih koje je učila vrijednostima mira i razumijevanja, ljudima kojima je pružila ruku onda kada im je bila najpotrebnija i sjećanjima onih koji su je poznavali.

Tuzla se oprostila od Alme Džinić-Trutović, ali dobrota koju je ostavila iza sebe ostaje.