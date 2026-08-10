Tuzla se oprašta od Alme Džinić-Trutović: Život je posvetila pomaganju drugima

Smrt Alme Džinić-Trutović duboko je pogodila Tuzlu, njene prijatelje, saradnike i brojne ljude kojima je tokom godina bila oslonac, podrška i prijatelj. Dugogodišnja društvena, mirovna i humanitarna radnica ostavila je trag koji se ne mjeri samo projektima i priznanjima, nego prije svega ljudima koje je povezala i kojima je pomogla kada im je pomoć bila najpotrebnija.

Alma Džinić-Trutović bila je poznata po radu s mladima, mirovnom aktivizmu i povezivanju ljudi iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i drugih zemalja.

Kao dugogodišnja regionalna koordinatorica mreže „Mladi ujedinjeni u miru“ (YU Peace), učestvovala je u organizaciji brojnih susreta, kampova i programa kroz koje su se mladi upoznavali, razgovarali, rušili predrasude i stvarali prijateljstva koja su često trajala mnogo duže od samih projekata.

Vjerovala je da se podjele mogu prevazilaziti razgovorom, susretom i razumijevanjem drugog čovjeka. Upravo je to bila nit koja je povezivala gotovo sve što je radila.

Pomagala je djeci, mladima i ženama, a njen dugogodišnji angažman na promociji mira, nenasilja i ljudskih prava prepoznat je i kroz priznanje „Krunoslav Sukić“.

Bila je tamo gdje je pomoć bila najpotrebnija

Mnogi Tuzlaci Almu posebno pamte iz perioda migrantske krize, kada je tuzlanska autobuska stanica postala mjesto na koje su svakodnevno dolazili ljudi iscrpljeni dugim putovanjima, bez hrane, osnovnih potrepština i često bez ikoga kome bi se mogli obratiti.

Dok su mnogi tada okretali glavu i zatvarali svoja srca pred tuđom nevoljom, Alma je pokazivala empatiju.

Dolazila je tamo gdje je bilo najteže. Bila je uz ljude koji često nisu imali nikoga. Nesebično je pripremala i donosila obroke, razgovarala s migrantima, pružala pomoć i pokušavala vratiti barem malo ljudskog dostojanstva onima koji su se našli daleko od svojih domova.

O svemu tome nije pravila velike priče. Nije tražila pažnju niti priznanje. Jednostavno je bila tu.

Upravo takvu je pamte ljudi koji su s njom radili i koji su je poznavali, kao osobu kojoj nije trebalo objašnjavati da je nekome potrebna pomoć.

Osmijeh koji je zračio dobrotom

Prijatelji Almu Džinić-Trutović ne pamte samo po njenom aktivizmu i humanitarnom radu. Pamte njen osmijeh koji je zračio dobrotom, toplinu kojom je prilazila ljudima i sposobnost da sasluša, razumije i pruži podršku.

Iza nje ostaju generacije mladih koje je povezala, prijateljstva kojima je pomogla da nastanu, ljudi kojima je pružila ruku u najtežim trenucima i uspomene svih koji su imali sreću i privilegiju da je poznaju.

Alma Džinić-Trutović ostat će zauvijek zapamćena u Tuzli, ali i u srcima svih onih koji su imali sreću da je upoznaju, rade s njom, budu njeni prijatelji ili samo jednom osjete dobrotu koju je tako nesebično dijelila.

Dženaza će bit klanjana u utorak, 11. augusta, u 15:30 sati ispred džamije u Planama, prije ikindije-namaza, nakon čega će biti obavljen ukop na mezarju Plane.