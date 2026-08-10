Prilika za angažman u Tuzli: Za izbore se traži 117 operatera

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je javni konkurs za angažman operatera na biračkim mjestima za predstojeće Opće izbore 2026. godine, a na području Tuzle bit će angažirano ukupno 117 osoba.

Za ovaj posao predviđena je novčana naknada u iznosu od 310 KM neto, saopćeno je iz Gradske izborne komisije Tuzla.

Operateri će na biračkim mjestima biti zaduženi za pružanje tehničke podrške članovima biračkih odbora prilikom korištenja posebne izborne tehnologije, a posao će obavljati u skladu s procedurama i uputstvima Centralne izborne komisije BiH.

Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji imaju najmanje završenu srednju školu, odnosno IV stepen stručne spreme, poznaju rad na računaru i osnove informacionih tehnologija te posjeduju odgovarajuće komunikacijske i organizacijske vještine.

Od kandidata se očekuje i sposobnost rada prema utvrđenim procedurama, snalaženje u dinamičnom radnom okruženju te spremnost za obaveznu obuku i certificiranje prije angažmana.

Uz prijavu je potrebno dostaviti kopiju svjedodžbe o završenoj srednjoj školi, kao i potpisanu izjavu kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Prijave se mogu poslati elektronskim putem na adresu [email protected], poštom na adresu Centralne izborne komisije BiH, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, ili predati lično u sjedištu CIK-a.

Rok za prijavu je 21. august 2026. godine.

Iz Gradske izborne komisije Tuzla pozvali su sve zainteresirane koji ispunjavaju propisane uslove da se na vrijeme informišu i dostave prijavu.

Detaljan tekst javnog konkursa, kao i potrebni obrasci i dodatne informacije, dostupni su na zvaničnoj internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.