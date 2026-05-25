Hasanović potpisao nalog za izbore nakon što je Amidžić odbio

Zamjenik ministra finansija i trezora BiH Muhamed Hasanović potpisao je nalog kojim se Centralnoj izbornoj komisiji BiH odobrava isplata sredstava za provođenje Općih izbora, planiranih za oktobar ove godine.

Za organizaciju izbornog procesa osigurana su 24 miliona KM, čime je, prema Hasanovićevim riječima, otklonjena prepreka u finansiranju izbora.

Hasanović je naveo da je odluku donio nakon što ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić nije potpisao nalog za isplatu sredstava po zahtjevu Centralne izborne komisije BiH.

“Ja sam preuzeo odgovornost i osigurao da građani Bosne i Hercegovine mogu izaći na izbore”, poručio je Hasanović.

U svojoj reakciji istakao je da Ministarstvo finansija i trezora BiH ne smije biti pretvoreno u instrument političkih ucjena i blokada, dodajući da izborni proces ne može zavisiti od političke volje pojedinaca.

Naglasio je i da je ovim potezom kompletiran proces finansiranja izbora, podsjećajući da su ranije osigurana i sredstva za uvođenje novih izbornih tehnologija.

Hasanović je poručio da će, kako kaže, svaki svoj potpis stavljati u službu države, njenih institucija i prava građana.