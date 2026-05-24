CIK BiH objavio listu političkih subjekata za Opće izbore

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je pregled političkih stranaka i nezavisnih kandidata koji su se prijavili za učešće na Općim izborima u BiH, planiranim za oktobar ove godine.

Građani će na izborima birati članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u Parlamentarnoj skupštini BiH, kao i predstavnike u entitetskim i kantonalnim zakonodavnim tijelima. U Republici Srpskoj birači će odlučivati i o novom predsjedniku ovog entiteta.

Rok za prijavu političkih subjekata završen je 22. maja, nakon čega je CIK BiH evidentirao sve političke stranke i nezavisne kandidate koji namjeravaju učestvovati u izbornom procesu.

Listu možete pogledati na linku OVDJE.

Pred političkim subjektima sada je nekoliko važnih rokova. Zahtjevi za ovjeru koalicija mogu se podnijeti do 16. juna, dok je 6. juli krajnji rok za dostavljanje kandidatskih lista.

Kompenzacijske liste bit će prijavljene do 5. augusta, što predstavlja jednu od završnih faza predizbornih procedura.

Zvanična izborna kampanja počinje 4. septembra, a građani Bosne i Hercegovine na biračka mjesta izlaze u nedjelju, 4. oktobra.