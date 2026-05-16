Objavljena nova lista najmoćnijih pasoša: Evo gdje je BiH

Objavljeno je prvo veće ažuriranje globalne liste pasoša za 2026. godinu, a najnoviji Henley Passport Index pokazuje promjene pri samom vrhu liste najmoćnijih putnih isprava na svijetu. Prema izdanju od 7. maja 2026. godine, Singapur je zadržao prvo mjesto, a njegovi građani bez prethodne vize mogu putovati u 192 destinacije.

Iako je vrh liste ostao isti, značajne promjene zabilježene su odmah iza vodeće pozicije. Ujedinjeni Arapski Emirati nastavili su uspon i sada drugo mjesto dijele s Japanom i Južnom Korejom. Pasoši ove tri države omogućavaju bezvizni pristup u 187 zemalja i prekomorskih teritorija. To znači da se među najmoćnijim pasošima svijeta i dalje posebno izdvajaju azijske zemlje.

Ujedinjeno Kraljevstvo nalazi se na šestom mjestu zajedno s Mađarskom, Malezijom i Poljskom, čiji građani bez vize mogu putovati u 183 destinacije. Australija, Kanada, Češka, Latvija, Novi Zeland, Slovačka i Slovenija dijele sedmo mjesto, s mogućnošću putovanja u 182 zemlje bez prethodne vize.

Hrvatska je također visoko rangirana i nalazi se na osmom mjestu zajedno s Estonijom, a njihovi građani mogu bez vize putovati u 181 državu svijeta. Najslabije rangiran pasoš ima Afganistan, čiji državljani bez vize mogu putovati u 23 zemlje.

Sjedinjene Američke Države ostale su među deset najjačih pasoša svijeta i zauzimaju deseto mjesto, s mogućnošću bezviznog putovanja u 179 destinacija.

Bosna i Hercegovina nalazi se u top 50 i zauzima 40. mjesto zajedno s Albanijom. Građani BiH i Albanije bez prethodne vize mogu putovati u 121 zemlju. Zanimljivo je da se ispod BiH nalaze neke velike svjetske države, među njima Rusija, Kina i Turska. S obzirom na to da lista obuhvata 199 pasoša, BiH je iza sebe ostavila 159 njih.

Srbija je na 30. mjestu i njen pasoš omogućava bezvizni pristup u 135 zemalja. Crna Gora i Sjeverna Makedonija dijele 37. mjesto sa 126 destinacija, dok je Kosovo na 57. mjestu, s mogućnošću putovanja u 81 zemlju bez prethodne vize.

Top 10 pasoša prema Henley Passport Indexu za 2026. godinu:

Singapur, 192

2, Japan, Južna Koreja i UAE, 187

3. Švedska, 186

4. Belgija, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Španija i Švicarska, 185

5. Austrija, Grčka, Malta i Portugal, 184

6. Mađarska, Malezija, Poljska i Velika Britanija, 183

7. Australija, Kanada, Češka, Latvija, Novi Zeland, Slovačka i Slovenija, 182

8. Hrvatska i Estonija, 181

9. Lihtenštajn i Litvanija, 180

10. Island i SAD, 179

Na dnu liste nalaze se Jemen na 99. mjestu sa 31 destinacijom, Pakistan na 100. mjestu sa 30, Irak na 101. mjestu sa 29, Sirija na 102. mjestu sa 26 i Afganistan na posljednjem, 103. mjestu, sa samo 23 destinacije dostupne bez prethodne vize.

Henley Passport Index smatra se jednom od najpoznatijih globalnih rang-listi pasoša, a pasoše rangira prema broju destinacija u koje njihovi vlasnici mogu putovati bez prethodne vize. Indeks obuhvata 199 pasoša i 227 putnih destinacija, a ažurira se mjesečno.