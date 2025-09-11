Globalni izvještaj: Demokratija u svijetu i dalje slabi

RTV SLON
Izbori u Hrvatskoj: U drugom krugu glasalo tek 11,63 posto birača
Izbori u Hrvatskoj: U drugom krugu glasalo tek 11,63 posto birača

Demokratija u svijetu nastavila je bilježiti pad tokom protekle godine, pokazuje novi izvještaj Međunarodnog instituta za demokratiju i izbornu pomoć (IDEA) sa sjedištem u Stockholmu. Publikacija pod nazivom „Globalno stanje demokratije 2025“ obuhvatila je analizu demokratskih performansi u 173 zemlje tokom 2024. godine.

Rezultati pokazuju da je u 94 zemlje, što čini nešto više od polovine ispitanih, došlo do pogoršanja barem jednog ključnog pokazatelja demokratije u periodu od 2019. do 2024. godine. Istovremeno, napredak je zabilježila tek trećina zemalja.

– Trenutno stanje demokratije u svijetu je zabrinjavajuće – izjavio je generalni sekretar IDEA-e Kevin Casas-Zamora.

Najveći pad u odnosu na 2019. godinu uočen je u segmentima kredibilnosti izbora, pristupa pravdi i efikasnog rada parlamenata. Najizraženiji gubici zabilježeni su u Africi (33 posto), a slijedi Evropa s četvrtinom ukupnog pada. Zapadna Azija ostaje regija s najnižim demokratskim performansama.

Izvještaj, ipak, donosi i nekoliko pozitivnih primjera. Bocvana i Južna Afrika su kroz izbore održane 2024. godine ostvarile historijske promjene, što se ocjenjuje kao dokaz demokratskog napretka. Među najboljima na svijetu, Danska je izdvojena kao jedina zemlja koja se nalazi među prvih pet u sve četiri kategorije istraživanja – zastupljenost, vladavina prava, učešće i prava.

Na vrhu rang-lista i dalje dominiraju evropske države poput Njemačke, Švicarske, Norveške i Luksemburga, dok su Kostarika, Čile i Australija prepoznate kao uspješni primjeri izvan evropskog kontinenta.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Vozačima upozorenje na opasne udarne rupe i odrone na putevima

Istaknuto

UKC Tuzla dobija podršku iz 45 miliona KM koje je osiguralo Federalno ministarstvo finansija

Istaknuto

Kišovito vrijeme, aktivno je upozorenje i za maglu

Istaknuto

Tuzla servis: Dogodilo se 13 saobraćajnih nesreća

BiH

Obijesna vožnja: Novi zakon donosi stroge kazne u BiH

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]