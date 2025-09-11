Globalni izvještaj: Demokratija u svijetu i dalje slabi

Demokratija u svijetu nastavila je bilježiti pad tokom protekle godine, pokazuje novi izvještaj Međunarodnog instituta za demokratiju i izbornu pomoć (IDEA) sa sjedištem u Stockholmu. Publikacija pod nazivom „Globalno stanje demokratije 2025“ obuhvatila je analizu demokratskih performansi u 173 zemlje tokom 2024. godine.

Rezultati pokazuju da je u 94 zemlje, što čini nešto više od polovine ispitanih, došlo do pogoršanja barem jednog ključnog pokazatelja demokratije u periodu od 2019. do 2024. godine. Istovremeno, napredak je zabilježila tek trećina zemalja.

– Trenutno stanje demokratije u svijetu je zabrinjavajuće – izjavio je generalni sekretar IDEA-e Kevin Casas-Zamora.

Najveći pad u odnosu na 2019. godinu uočen je u segmentima kredibilnosti izbora, pristupa pravdi i efikasnog rada parlamenata. Najizraženiji gubici zabilježeni su u Africi (33 posto), a slijedi Evropa s četvrtinom ukupnog pada. Zapadna Azija ostaje regija s najnižim demokratskim performansama.

Izvještaj, ipak, donosi i nekoliko pozitivnih primjera. Bocvana i Južna Afrika su kroz izbore održane 2024. godine ostvarile historijske promjene, što se ocjenjuje kao dokaz demokratskog napretka. Među najboljima na svijetu, Danska je izdvojena kao jedina zemlja koja se nalazi među prvih pet u sve četiri kategorije istraživanja – zastupljenost, vladavina prava, učešće i prava.

Na vrhu rang-lista i dalje dominiraju evropske države poput Njemačke, Švicarske, Norveške i Luksemburga, dok su Kostarika, Čile i Australija prepoznate kao uspješni primjeri izvan evropskog kontinenta.