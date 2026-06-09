Studenti i profesori u Tuzli zajedno će pratiti utakmicu BiH i Kanade

Studentsko vijeće Filozofskog fakulteta i Studentski parlament Univerziteta u Tuzli organizuju zajedničko praćenje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Kanade na Svjetskom prvenstvu.

Događaj će biti održan u petak, 12. juna 2026. godine, s početkom u 21 sat, u atriju Filozofskog fakulteta u Tuzli.

Organizatori navode da je cilj okupljanja stvaranje pozitivne atmosfere, jačanje zajedništva među studentima i profesorima, te pružanje podrške reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

Poziv za prisustvo upućen je svim studentima i profesorima Univerziteta u Tuzli, koji će imati priliku da zajedno prate nastup nacionalnog tima i uživaju u sportskoj atmosferi.

Predsjednica Studentskog vijeća Filozofskog fakulteta Sarah Ela Salihbegović istakla je da organizatori žele studentima i profesorima ponuditi drugačiji sadržaj i priliku za druženje izvan nastavnih aktivnosti.

“Sport je ono što nas okuplja, a fakultet pravo mjesto za zajedništvo. Kada to spojimo, dobijemo prvu aktivnost ovoga tipa, zajedničko gledanje utakmice na Filozofskom fakultetu. Uvijek ćemo biti uz našu domovinu jer i na ovaj način pokazujemo koliko nam znači”, poručila je Salihbegović.

Dodala je da se studenti, pored nastave, kroz različite kulturne, društvene i sportske sadržaje međusobno bolje povezuju, te da organizatori već sada bilježe pozitivne reakcije.

Organizatori očekuju dobar odziv i nadaju se da će zajedničko praćenje utakmice prerasti u tradiciju koja će dodatno osnažiti studentski duh i zajedništvo na Univerzitetu u Tuzli.