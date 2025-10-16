Poznato ko su vodeći uvoznici u Bosni i Hercegovini ove godine

Edina Rizvić Aščić
Poznato ko su vodeći uvoznici u Bosni i Hercegovini ove godine
Foto: Ilustracija

U Bosni i Hercegovini u prvih devet mjeseci ove godine zabilježen je značajan promet uvoznika u različitim sektorima, od nafte i farmaceutskih proizvoda do automobilske i industrijske proizvodnje.

Najveći uvoznik i dalje je Holdina Sarajevo, kćerka kompanija hrvatske naftne industrije INA, koja već dugi niz godina drži lidersku poziciju na tržištu, piše BiznisInfo.

Na drugom mjestu našla se kompanija Hercegovinalijek Mostar, najveći trgovac farmaceutskim proizvodima, koja je u prvoj polovini godine bila treća.

Hercegovinalijek je zamijenio poziciju s još jednom mostarskom firmom, Aluminij Industries, kojom upravlja biznismen Amir Gross Kabiri.

Četvrto mjesto zauzima Petrol BH Oil Company Sarajevo, dok TT Kabeli iz Širokog Brijega, jedan od vodećih izvoznika i uvoznika industrijskih komponenti, stoji na petom mjestu.

Šesta pozicija pripada Porsche BH Sarajevo, najvećem domaćem prodavaču automobila i zastupniku Volkswagenovih marki. Koksara Lukavac (bivši GIKIL) nalazi se na sedmom mjestu, ali je u međuvremenu otišla u stečaj.

Listu zatvaraju Optima grupa Banjaluka, distributer naftnih derivata u ruskom vlasništvu, te dva velika domaća proizvođača i to Violeta Grude i Bimal Brčko, koji u proizvodnji troše značajne količine sirovina i ostvaruju visoke uvozne vrijednosti.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, top deset uvoznika u Bosni i Hercegovini u prvih devet mjeseci ove godine izgledaju ovako: Holdina Sarajevo, Hercegovinalijek Mostar, Aluminij Industries Mostar, Petrol BH Oil Company Sarajevo, TT Kabeli Široki Brijeg, Porsche BH Sarajevo, Koksara Lukavac, Optima grupa Banjaluka, Violeta Grude i Bimal Brčko.

