BiH remizirala s Panamom u St. Louisu

Bosna i Hercegovina je večeras u St. Louisu odigrala neriješeno 1:1 protiv Paname u posljednjoj provjeri pred početak Svjetskog prvenstva.

Naša reprezentacija povela je u 22. minuti susreta. Katić je pogodio mrežu nakon asistencije Dedića i donio prednost Zmajevima.

Panama je do izjednačenja stigla u trećoj minuti sudijske nadoknade prvog poluvremena, kada je Ramos savladao Vasilja za konačnih 1:1.

U nastavku utakmice Vasilj je upisao nekoliko veoma dobrih intervencija i sačuvao svoju mrežu, dok je BiH propustila nekoliko izglednih prilika za pobjedu. Alajbegović je dva puta bio blizu pogotka, ali je golman Paname oba puta uspješno reagovao, dok je Memić pogodio stativu.

Nakon susreta u St. Louisu, reprezentaciju BiH očekuje put u Toronto, gdje će 12. juna protiv Kanade odigrati utakmicu prvog kola grupe B Svjetskog prvenstva.

Poslije toga Zmajevi sele u Salt Lake City, koji će biti njihova stalna baza tokom predstojećeg Mundijala.

Iz Salt Lake Cityja reprezentacija će putovati na preostale utakmice grupne faze — prvo u Los Angeles, gdje će 18. juna igrati protiv Švicarske, a potom u Seattle, gdje ih 24. juna očekuje duel protiv Katara.