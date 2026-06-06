Poznat raspored BiH u Ligi nacija: UEFA potvrdila lokacije i satnice utakmica

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će odigrati posljednju pripremnu utakmicu pred nastup na Svjetskom prvenstvu.

Izabranici Sergeja Barbareza snage će odmjeriti sa selekcijom Paname u susretu koji predstavlja generalnu probu pred početak Mundijala.

Nakon utakmice protiv Paname, bh. reprezentativci će se u potpunosti okrenuti pripremama za prvi nastup na Svjetskom prvenstvu. Zmajevi će 12. juna igrati protiv Kanade, šest dana kasnije slijedi duel sa Švicarskom, dok je utakmica protiv Katara na rasporedu nakon toga. Navijači se nadaju da grupna faza neće biti kraj nastupa Bosne i Hercegovine na Mundijalu, već da će reprezentacija izboriti plasman u narednu rundu takmičenja.

U međuvremenu, poznat je i raspored utakmica koje očekuju reprezentaciju Bosne i Hercegovine nakon završetka Svjetskog prvenstva.

Prvi izlazak na teren nakon Mundijala Zmajevi će imati krajem septembra, odnosno početkom oktobra, kada počinje novo izdanje Lige nacija.

UEFA je na svojoj zvaničnoj stranici potvrdila lokacije utakmica koje će Bosna i Hercegovina igrati u ovom takmičenju.

Prvi meč bh. reprezentacija odigrat će 25. septembra u Poljskoj. Utakmica će biti igrana na Nacionalnom stadionu u Varšavi, a početak susreta zakazan je za 20:45 sati. Tri dana kasnije gostujemo u Bukureštu.

Nakon gostovanja u Poljskoj, reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuje još jedna utakmica na strani. Zmajevi će 28. septembra igrati protiv Rumunije na Nacionalnoj areni u Bukureštu, također od 20:45 sati.

Potom se bh. reprezentacija vraća u Zenicu, gdje će na stadionu Bilino Polje odigrati dvije utakmice. Prvo će 2. oktobra ugostiti Švedsku, a tri dana kasnije u Zenicu stiže selekcija Poljske. Obje utakmice počinju u 20:45 sati.

Prije obaveza u Ligi nacija, navijači se nadaju da će Zmajevi ostvariti dobar rezultat na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.