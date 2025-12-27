Na kojem mjestu se nalazi pasoš Bosne i Hercegovine?

Lista najjačih pasoša svijeta zasniva se na podacima Međunarodne asocijacije za zračni saobraćaj (IATA), a rangiranje se vrši prema broju destinacija koje državljani pojedine zemlje mogu posjetiti bez vize ili s vizom po dolasku. Sve podatke dodatno provjerava i ažurira istraživački tim Henley & Partners, a indeks se ažurira svaka tri mjeseca. Svaka destinacija nosi jedan bod, dok se u rangiranju ne uzimaju u obzir ekonomski ili sigurnosni faktori.

Prema najnovijem Henley Passport Indexu, Hrvatska ima 184 boda i dijeli sedmo mjesto sa Australijom, Češkom, Estonijom, Ujedinjenim Kraljevstvom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, dok se Kanada nalazi jedno mjesto iza. Sjedinjene Američke Države su na 11. mjestu sa 180 bodova. Prvo mjesto i dalje drži Singapur sa 193 boda, ispred Južne Koreje sa 190 i Japana sa 189 bodova. Od četvrtog do šestog mjesta nalazi se 21 evropska država i Novi Zeland. U regionu, bolji plasman od Hrvatske imaju Slovenija i Mađarska, koje dijele šesto mjesto. Srbija je na 35. mjestu sa 137 bodova, Crna Gora na 41. sa 129, dok je Bosna i Hercegovina na 45. mjestu sa 123 boda. Posljednje mjesto zauzima Afganistan sa svega 24 boda, a pri dnu liste su još Jemen, Irak i Sirija.

Snaga hrvatske putovnice bilježi kontinuiran rast, posebno nakon ulaska zemlje u Evropsku uniju. Kada je Henley Passport Index počeo s objavljivanjem 2006. godine, Hrvatska je bila znatno niže rangirana, a prije 2013. godine uglavnom se nalazila između 35. i 40. mjesta. Članstvo u EU otvorilo je vrata većem broju bezviznih režima, pa je Hrvatska 2016. godine došla do 24. mjesta, a 2018. do tada najboljeg plasmana, 16. mjesta na svijetu.

Tokom pandemije došlo je do stagnacije, ali bez značajnog pada broja bezviznih destinacija. Novi snažan iskorak zabilježen je nakon ulaska Hrvatske u šengenski prostor i eurozonu početkom 2023. godine. Od tada je hrvatska putovnica ostvarila historijski najbolji rezultat, a tokom 2024. i 2025. ušla je među deset najjačih putovnica svijeta, sa bezviznim pristupom u više od 180 zemalja. Sedmo mjesto predstavlja najbolji plasman Hrvatske do sada i pokazuje stepen međunarodnog povjerenja i povezanosti zemlje sa svijetom.