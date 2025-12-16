Kraj čekanja na aerodromima? Posebni šalteri za državljane BiH stižu u roku od 90 dana

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na posljednjoj sjednici usvojio poslaničku inicijativu Nihada Omerovića (NiP) kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, u roku od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative, uspostavi posebne šaltere za državljane Bosne i Hercegovine na pasoškoj kontroli na aerodromima u BiH.

Omerović je naveo da, uvažavajući činjenicu da Bosna i Hercegovina iz godine u godinu bilježi rast broja putnika na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, te ostalim aerodromima u BiH, a istovremeno svjedočeći svakodnevnim gužvama i dugim čekanjima na pasoškoj kontroli, predlaže uvođenje posebnih šaltera isključivo za državljane Bosne i Hercegovine na svim aerodromima u našoj zemlji.

On smatra da bi ovakav potez imao višestruke koristi.

– Jasno bi pokazao da država vodi računa o svojim ljudima i da im daje prednost na vlastitom teritoriju, čime se jača osjećaj povjerenja u institucije. Rasteretili bi se postojeći kapaciteti granične policije i smanjile gužve, čime bi korist imali i strani državljani, a time i turistički sektor naše zemlje – navodi Omerović.

Dodaje da bi ovakva praksa, koja postoji u brojnim evropskim državama, doprinijela boljem imidžu BiH i njenoj percepciji kao moderne i organizovane države koja vodi brigu o svojim građanima.

Omerović smatra da bi se olakšalo i ubrzalo kretanje naših građana, “pružajući im dostojanstven i efikasan prolaz kroz granične procedure”.

Obrazlažući svoju inicijativu na sjednici Predstavničkog doma, kazao je da se za njeno provođenje ne bi zahtijevala dodatna finansijska sredstva, samo bi bila potrebna efikasnija kadrovska i organizaciona reorganizacija postojećeg sistema unutar naša tri međunarodna aerodroma.

Očekuje od Ministarstva sigurnosti BiH, Granične policije BiH i uprava aerodroma da pristupe realizaciji ove inicijative u što kraćem roku.

– Država se ne pokazuje samo kroz velike projekte i reforme, nego i kroz male, konkretne mjere koje direktno olakšavaju život njenim građanima. Poseban šalter za državljane BiH na pasoškoj kontroli nije privilegija, već minimum poštovanja koje ova država duguje svojim ljudima – istaknuo je Omerović.

Na kraju je zaključio da je ovo u potpunosti standard, a ne iznimka, i to ne samo u zemljama Evropske unije, nego i u mnogim zemljama svijeta.