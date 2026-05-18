Bivši državljani BiH mogli bi lakše vratiti državljanstvo

Bivši državljani Bosne i Hercegovine koji su se ranije odrekli bh. državljanstva ili su iz njega otpušteni mogli bi ubuduće jednostavnije ponovo steći državljanstvo BiH.

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH trebala bi danas razmatrati prijedlog izmjena Zakona o državljanstvu BiH, koji je u parlamentarnu proceduru uputio poslanik SDP-a BiH Jasmin Imamović.

Suština prijedloga odnosi se na osobe koje su ranije imale državljanstvo BiH, ali su ga se odrekle ili su iz njega otpuštene, najčešće zbog sticanja državljanstva druge države u kojoj žive i rade, a u kojoj im nije bilo omogućeno dvojno državljanstvo.

Predlagač smatra da postojeće zakonsko rješenje u praksi otežava povratak državljanstva osobama koje su već bile državljani BiH. Njihov postupak se sada vodi po pravilima sličnim onima koja važe za strance koji nikada nisu imali bh. državljanstvo.

Predloženim izmjenama taj postupak bio bi pojednostavljen. Bivši državljani BiH i dalje bi morali ispuniti određene zakonske uslove, ali bi procedura bila manje komplikovana nego što je to trenutno slučaj.

Prijedlogom se predviđa i brisanje postojeće odredbe koja se odnosi na otpust iz državljanstva, kao i uvođenje pravila prema kojem bi se svi započeti postupci rješavali po zakonu koji je povoljniji za građanina.

Izmjene Zakona o državljanstvu BiH trebao bi sutra razmatrati i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.