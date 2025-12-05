IDDEEA upozorava na moguće zastoje u izdavanju ličnih dokumenata: Traže hitnu isplatu 1,58 miliona KM

Jasmina Ibrahimović
odricanje od državljanstva BiH

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) zatražila je od Vijeća ministara da joj se iz budžetske rezerve hitno odobri 1,58 miliona maraka kako bi mogla izmiriti obaveze prema dobavljačima, upozoravajući da bi u suprotnom moglo doći do ozbiljnih zastoja u njenom radu, piše Capital.

U zahtjevu koji je upućen Vijeću ministara navodi se da je problem nastao nakon usvajanja državnog budžeta u kojem je finansijski okvir Agencije smanjen za 4,64 miliona KM, što je prema njihovom obrazloženju onemogućilo realizaciju zakonom propisanih aktivnosti.

IDDEEA ističe da bez dodatnih sredstava neće biti u mogućnosti platiti ugovorene usluge za izradu registarskih tablica, ličnih karata, vozačkih dozvola i putnih isprava, čime bi direktno bili ugroženi građani koji čekaju na izdavanje ličnih dokumenata. Upozoravaju da se radi o obavezama koje proizlaze iz već zaključenih ugovora, te da bi svako kašnjenje moglo dovesti do prekida isporuke ključnog materijala.

Budžet institucija BiH za ovu godinu iznosi 1,5 milijardi maraka, ali Agencija navodi da bez hitne finansijske intervencije neće biti u poziciji da obezbijedi funkcionisanje sistema identifikacionih dokumenata u državi.

pročitajte i ovo

Vijesti

U Tuzli otvoren ured IDDEEA-e za udaljeni elektronski potpis

Vijesti

Znate li šta je udaljeni elektronski potpis koji će biti dostupan...

Vijesti

/VIDEO/ Dnevnik TV Slon: Događaji koji su obilježili 17. novembar

Vijesti

Predsjednik VSTV-a BiH podnio zahtjev za izdavanje elektroničkog potpisa

BiH

U BiH sve manje novorođenih: Nastavlja se pad nataliteta

Vijesti

Posjeta ambasadorice Češke Agenciji IDDEEA: Nastavak uspješne saradnje

Istaknuto

Tuzla je jutros bila najzagađeniji grad

Sport

Danas veliki žrijeb grupa za Mundijal 2026, učestvuje rekordnih 48 reprezentacija

Istaknuto

Zbog kvara naselje Šićki Brod bez grijanja

Tuzla i TK

Dom zdravlja Tuzla demantira glasine: Ambulanta Simin Han radi redovno

Vijesti

Eurosong 2026 potresa val otkazivanja: Četiri zemlje se povlače zbog učešća Izraela

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]