IDDEEA upozorava na moguće zastoje u izdavanju ličnih dokumenata: Traže hitnu isplatu 1,58 miliona KM

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) zatražila je od Vijeća ministara da joj se iz budžetske rezerve hitno odobri 1,58 miliona maraka kako bi mogla izmiriti obaveze prema dobavljačima, upozoravajući da bi u suprotnom moglo doći do ozbiljnih zastoja u njenom radu, piše Capital.

U zahtjevu koji je upućen Vijeću ministara navodi se da je problem nastao nakon usvajanja državnog budžeta u kojem je finansijski okvir Agencije smanjen za 4,64 miliona KM, što je prema njihovom obrazloženju onemogućilo realizaciju zakonom propisanih aktivnosti.

IDDEEA ističe da bez dodatnih sredstava neće biti u mogućnosti platiti ugovorene usluge za izradu registarskih tablica, ličnih karata, vozačkih dozvola i putnih isprava, čime bi direktno bili ugroženi građani koji čekaju na izdavanje ličnih dokumenata. Upozoravaju da se radi o obavezama koje proizlaze iz već zaključenih ugovora, te da bi svako kašnjenje moglo dovesti do prekida isporuke ključnog materijala.

Budžet institucija BiH za ovu godinu iznosi 1,5 milijardi maraka, ali Agencija navodi da bez hitne finansijske intervencije neće biti u poziciji da obezbijedi funkcionisanje sistema identifikacionih dokumenata u državi.