Ambasade i međunarodne kompanije sve više koriste elektronski potpis IDDEEA u Bosni i Hercegovini

Sve veći broj diplomatskih predstavništava u Bosni i Hercegovini, međunarodnih poslovnih komora, kao i kompanija koje dolaze iz evropskih i transatlantskih država, započeo je korištenje kvalifikovanog elektronskog potpisa koji izdaje Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA BiH).

Elektronski potpis omogućava sigurnu elektronsku komunikaciju sa institucijama i digitalno potpisivanje dokumenata, čime se značajno pojednostavljuju i ubrzavaju administrativni i poslovni procesi.

Rast broja ambasada, međunarodnih organizacija i kompanija koje koriste elektronski potpis IDDEEA predstavlja potvrdu povjerenja u digitalnu infrastrukturu Bosne i Hercegovine i sisteme elektronske identifikacije koje razvija i održava Agencija.

IDDEEA će i u narednom periodu nastaviti razvijati digitalne servise s ciljem da elektronska identifikacija i elektronski potpis budu dostupni što većem broju institucija, kompanija i građana u Bosni i Hercegovini.

Podsjećamo da je diplomatska i međunarodna poslovna zajednica u Bosni i Hercegovini ranije uputila zajedničko pismo podrške unapređenju digitalnih procesa i širenju upotrebe elektronskog potpisa u Bosni i Hercegovini.

Pismo su potpisali ambasadori Sjedinjenih Američkih Država, Savezne Republike Njemačke, Republike Austrije, Kraljevine Švedske, Kraljevine Norveške, Švicarske Konfederacije, Ujedinjenog Kraljevstva i Kraljevine Nizozemske, kao i predstavnici međunarodnih poslovnih komora i poslovnih udruženja koja okupljaju kompanije iz ovih država koje posluju u Bosni i Hercegovini.