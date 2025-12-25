Demanti IDDEEA: Navodi Poreske uprave su netačni

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA), u cilju potpunog i tačnog informisanja javnosti, odlučno odbacuje navode iz saopćenja Porezne uprave Federacije BiH u dijelu u kojem se tvrdi da kvalificirani elektronski certifikati nisu besplatni, te u dijelu u kojem se tvrdi da rješenje IDDEEA služi samo za elektronski potpis unutar zatvorenog sistema i ne omogućava digitalnu autorizaciju i identifikaciju.

IDDEEA trenutno ne koristi rješenje kvalificiranog elektronskog potpisa na ličnoj karti iz jednog jedinog razloga. Iako je kvalificirani certifikat tehnički upisan u lične karte, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine još uvijek nije usvojilo odluku o visini naknade za njegovo korištenje, zbog čega ova funkcionalnost ne može biti puštena u primjenu u prvobitno planiranom obliku.

Umjesto toga, IDDEEA kao ovjeritelj pruža uslugu kvalificiranog elektronskog potpisa putem rješenja za udaljeno potpisivanje „e-Potpis“, u potpunosti u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu BiH i relevantnim međunarodnim standardima, pri čemu se kvalificirani certifikat sigurno čuva i koristi bez potrebe za čitačima ličnih dokumenata ili dodatnom opremom.

Netačni su navodi da rješenje IDDEEA služi samo za elektronski potpis unutar zatvorenog sistema i ne omogućava digitalnu autorizaciju i identifikaciju, jer je IDDEEA razvila jedinstveno mjesto prijave zasnovano na savremenom i globalno prihvaćenom protokolu autorizacije OpenID Connect, kojim se omogućava sigurna autentikacija i prijava na treće informacione sisteme korištenjem kredencijala za kvalificirani elektronski potpis. Jedan od posljednjih primjera praktične primjene ovog rješenja je usluga ePBA3 Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, koja uspješno koristi upravo navedeni mehanizam prijave.

Za građane Bosne i Hercegovine kvalificirani elektronski potpis koji izdaje IDDEEA je besplatan. Također, IDDEEA trenutno raspolaže najvećom mrežom lokacija na kojima građani BiH mogu besplatno aktivirati svoj kvalificirani elektronski potpis i digitalni identitet, te je do danas izdala najveći broj kvalificiranih elektronskih potpisa u Bosni i Hercegovini.

Pozivamo sve zainteresirane institucije i građane da se detaljno informišu o tehničkim i pravnim karakteristikama IDDEEA usluge kvalificiranog elektronskog potpisa na zvaničnoj stranici Agencije, na sljedećem linku: https://www.iddeea.gov.ba/hr/e-potpis-2/

IDDEEA ostaje otvorena za saradnju sa svim institucijama, uključujući i Poreznu upravu Federacije BiH, kako bi se građanima i privredi omogućilo korištenje modernih, sigurnih i zakonski utemeljenih digitalnih rješenja, bez nepotrebnih troškova.