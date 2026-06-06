Uprava za indirektno oporezivanje prodaje zemljište u TK

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine zakazala je direktnu prodaju zemljišta u Kladnju, koja će biti održana 25. juna.

Grupa za prinudnu naplatu UIO prodavat će zemljište koje se nalazi u općini Brateljevići. Riječ je o livadi četvrte klase površine 3.189 kvadratnih metara i šumi četvrte klase površine 811 kvadratnih metara.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama najmanje 24 sata prije direktne prodaje, uz jasno navedenu imovinu koja je predmet prodaje, kao i ponuđenu cijenu.

„Ponude dostaviti lično na protokol Regionalnog centra Sarajevo, ili putem pošte na adresu: Regionalni centar Sarajevo, Grupa za prinudnu naplatu, Zmaja od Bosne 47 b, sa naznakom ‘Ponuda za kupovinu na direktnoj prodaji – ne otvarati’, zakazanoj za 25.06.2026. godine. U postupku direktne prodaje ne polaže se depozit. Svi predmeti koji se nalaze pod jednim brojem LOT-a trebaju biti obuhvaćeni sa jednom ponudom”, saopćeno je.

Pravo učešća imaju sva pravna lica i punoljetne fizičke osobe.

„Lica zaposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici Uprave za indirektno oporezivanje, kao i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva ne mogu biti učesnici aukcije. Roba se prodaje u viđenom stanju, bez prava na naknadnu reklamaciju. Ponuđači su dužni prije početka aukcije dokazati svoj identitet ličnom kartom ili pasošem, odnosno ovjerenoj punomoći o zastupanju ukoliko se radi o zastupnicima. U prisustvu svih učesnika Odbor za prodaju će otvoriti koverte i prodati imovinu licu sa najboljom ponudom”, saopćeno je.

Ukoliko osoba koja dostavi najbolju ponudu ne bude prisutna, uzima se naredna najbolja ponuda.

„Ukoliko dva ili vše učesnika ponude isti iznos, Odbor će vršiti prodaju imovine putem nadmetanja među licima koja su dali ponudu sa istim iznosom. Kupac plaća cijenu odmah nakon okončanja direktne prodaje ili u roku 24 sata od završetka postupka direktne prodaje. Sve obaveze za kupljenu robu/vozila (transport demontaža i sl.) preuzima kupac”, saopćeno je.

Detaljne informacije o održavanju aukcije, razgledanju i prodaji robe mogu se dobiti na broj telefona 033/246-051.