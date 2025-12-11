UIO već premašila prihod iz 2024. godine: Prikupljeno 11,6 milijardi KM indirektnih poreza

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine do današnjeg dana prikupila je 11,6 milijardi KM prihoda od indirektnih poreza, čime je već premašila ukupnu naplatu ostvarenu tokom 2024. godine. Podaci su izneseni na sastanku direktora UIO dr. Zorana Tegeltije sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda, održanom danas u Banjaluci.

Delegaciju MMF-a predvodio je šef misije Amaglobeli, a sastanku su prisustvovali i rezidentni predstavnik Tudyka te fiskalna ekonomistica Radzewisz-Bak. Razgovaralo se o trenutnim trendovima naplate indirektnih poreza, izgledima za 2025. godinu i projekcijama za 2026.

Tegeltija je istakao da, prema kretanjima iz posljednjih mjeseci, UIO očekuje da će do kraja 2025. godine ukupno prikupiti oko 12,2 milijarde KM, što bi predstavljalo nominalni rast od približno 650 miliona KM ili 5,2 posto u odnosu na prethodnu godinu. Odjeljenje za makroekonomsku analizu pri Upravnom odboru UIO predviđa daljnji rast prihoda od indirektnih poreza i u 2026. godini, po stopi od 4,5 posto.

Poseban dio razgovora odnosio se na zakonodavne aktivnosti. UIO je, u skladu s obavezom usklađivanja domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom Evropske unije i novim modelima poslovanja, pripremila dva potpuno nova sistemska zakona – novi Zakon o PDV-u, koji je prošao potrebne procedure i upućen je Upravnom odboru UIO radi saglasnosti za daljnje prosljeđivanje, te novi Zakon o akcizama, koji je također dostavljen Upravnom odboru.

Razmatrana je i provedba međunarodnih projekata tehničke pomoći finansiranih iz međunarodnih fondova, a čiji je cilj jačanje kapaciteta UIO i harmonizacija propisa s EU standardima. Istaknuta je svakodnevna saradnja sa stalnim predstavnikom MMF-a Axelom Sorensenom na većini tekućih aktivnosti Uprave.

Predstavnici MMF-a interesovali su se i za razloge zbog kojih danas nije otvoren novi granični prelaz Gradiška – Novi most / Gornji Varoš, te im je predstavljena cjelokupna situacija i razlozi koji su, kako je navedeno, izazvali nejasnoće i na samom sastanku.