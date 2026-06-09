Predloženi vaučeri od 200 KM za domaćinstva u BiH zbog rasta prihoda od poreza

Domaćinstvima u Bosni i Hercegovini mogli bi biti dodijeljeni jednokratni vaučeri od 200 KM, ukoliko nadležne institucije prihvate prijedlog da se dio dodatnih prihoda od indirektnih poreza vrati građanima.

Ovakav prijedlog uputila je Stranka Naprijed BiH, koja je pozvala Vijeće ministara BiH, entitetske vlade i Upravu za indirektno oporezivanje BiH da dodatne prihode ostvarene u 2026. godini usmjere prema domaćinstvima kroz jednokratnu pomoć.

Prijedlog je obrazložen podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, prema kojima su prihodi od indirektnih poreza u prvih pet mjeseci ove godine dostigli gotovo pet milijardi KM. U odnosu na isti period prošle godine prikupljeno je dodatnih 248 miliona KM.

Iz ove stranke smatraju da rast prihoda nije rezultat boljeg životnog standarda, nego viših cijena robe i usluga, inflacije i povećanih troškova života.

Prema njihovom prijedlogu, vaučeri bi iznosili 200 KM po domaćinstvu, a mogli bi se koristiti za plaćanje računa za električnu energiju, grijanje, vodu, odvoz otpada, komunalne usluge i druge osnovne troškove života.

Procjenjuju da u BiH ima oko 1,15 miliona domaćinstava, te da bi za ovu mjeru bilo potrebno približno 231 milion KM. Taj iznos, kako navode, manji je od dodatnih prihoda koji su prikupljeni samo u prvih pet mjeseci ove godine.

U prijedlogu se navodi i da bi ovakva mjera mogla pomoći građanima u periodu visokih troškova života, ali i javnim komunalnim preduzećima kroz bolju naplatu usluga.

Stranka predlaže da se sredstva izdvoje na poseban račun, kako bi se spriječilo da višak prihoda nastao zbog inflacije bude potrošen netransparentno ili u političke svrhe.

Također navode da bi, ukoliko se trend rasta prihoda od indirektnih poreza nastavi i u drugoj polovini godine, ista mjera mogla biti ponovljena do kraja 2026. godine.

U tom slučaju bi svako domaćinstvo, prema njihovom prijedlogu, tokom godine moglo dobiti ukupnu podršku od 400 KM.