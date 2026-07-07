Usvojen plan za aktivne mjere zapošljavanja u BiH za 2026. godinu

Aktivne mjere zapošljavanja u BiH za 2026. godinu bile su jedna od tema 115. sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, na kojoj je usvojen plan koji se odnosi na politike tržišta rada.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o usvajanju Plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, s ciljem planskog regulisanja postupanja nadležnih institucija u ovoj oblasti.

Prijedlog plana pripremila je Agencija za rad i zapošljavanje BiH u saradnji s Federalnim zavodom za zapošljavanje, Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske i Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.

Prema planu, zavodi i službe zapošljavanja u BiH u 2026. godini planiraju provoditi programe aktivne politike zapošljavanja u oblastima privrede i poljoprivrede, sufinansiranje zapošljavanja i samozapošljavanja, kao i obuke za sticanje znanja i vještina potrebnih tržištu rada.

Nastavljaju se i projekti finansirani IPA sredstvima, među kojima je projekat Evropske unije za poslove budućnosti, posebno usmjeren na prelazak na zelenu i digitalnu ekonomiju u skladu sa standardima EU.