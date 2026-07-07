Vijeće ministara BiH pozvalo Predsjedništvo da u proceduru uputi budžet institucija BiH

Budžet institucija BiH za 2026. godinu još nije upućen u parlamentarnu proceduru, zbog čega je Vijeće ministara BiH pozvalo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine da bez daljnjeg odgađanja razmotri i utvrdi prijedlog zakona.

Iz Vijeća ministara BiH podsjećaju da je Nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu usvojen na 111. sjednici, održanoj 21. maja 2026. godine, nakon čega je upućen Predsjedništvu BiH kao ovlaštenom ustavnom predlagaču.

Kako je saopćeno nakon 115. sjednice Vijeća ministara BiH, Predsjedništvo BiH do sada nije utvrdilo prijedlog zakona o budžetu institucija BiH za 2026. godinu, niti su Ministarstvu finansija i trezora BiH dostavljeni zahtjevi za korekcije ili izmjene.

Vijeće ministara BiH navodi da je od usvajanja nacrta prošlo gotovo dva mjeseca, te da je donošenje budžeta važno za nesmetan rad i funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine, kao i za zaštitu prava zaposlenih.

Predsjedništvo BiH pozvano je da, u okviru svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti, utvrdi prijedlog zakona i uputi ga u daljnju zakonom predviđenu proceduru.