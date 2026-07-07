Vijeće ministara BiH danas raspravlja o zapošljavanju, javnim finansijama i reformama

Vijeće ministara BiH danas će na sjednici u Sarajevu razmatrati niz pitanja koja se odnose na zapošljavanje, javne finansije, odbranu, pravosuđe, evropske integracije, civilne poslove i međunarodnu saradnju.

Na predloženom dnevnom redu nalazi se Prijedlog odluke o usvajanju Plana smjernica politika tržišta rada i aktivnih mjera zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu. Ministri bi se trebali izjasniti i o izmjenama odluke koja se odnosi na način polaganja javnog i stručnog ispita.

Vijeće ministara BiH razmatrat će i Prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve Gradu Mostaru, kao i prijedlog koji se odnosi na ponovno utvrđivanje količina tarifnih kvota u 2026. godini za uvoz sirovog šećera od šećerne trske namijenjenog rafiniranju.

Među tačkama dnevnog reda je i odluka o utvrđivanju visine osnovice za obračun plata u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine za 2026. godinu.

Ministri bi trebali razmatrati i nacrte odluka o ratifikaciji Formalnog sporazuma o pristupanju BiH Akademiji za evropsko pravo u Trieru, te Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vijeća ministara BiH i Vlade Arapske Republike Egipat.

Na sjednici će biti razmatrane i informacije koje se odnose na funkcionisanje Koordinacije za interoperabilnost Vijeća ministara BiH, kao i na deveti sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave između Evropske unije i Bosne i Hercegovine.

Iz oblasti odbrane pred ministrima će se naći Informacija o provedbi Plana implementacije Pregleda odbrane i Akcionog plana provedbe Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga BiH za period od 2017. do 2027. godine.

Dio dnevnog reda odnosi se i na javne finansije. Predviđeno je razmatranje informacija Ministarstva finansija i trezora BiH o utrošku sredstava u 2025. godini za projekte iz Programa javnih investicija, produženju Strategije unapređenja upravljanja javnim finansijama u institucijama BiH, te raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za period od januara do marta 2026. godine.

Vijeće ministara BiH trebalo bi razmatrati i Izvještaj o besplatnoj pravnoj pomoći za 2025. godinu, Izvještaj o radu Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH za 2025. godinu, kao i mišljenje uz konkursnu dokumentaciju za imenovanje zamjenika direktora Arhiva BiH.

Na dnevnom redu su i prijedlozi mišljenja o dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i dopuni Krivičnog zakona BiH, kao i zastupnička inicijativa Rejhane Dervišević i Mire Pekić.

Iz oblasti civilnih poslova najavljeno je razmatranje Prijedloga pravilnika o kategorizaciji sportista na nivou BiH, pitanja koja se odnose na delegaciju BiH u Odboru za sigurnost i zaštitu na sportskim priredbama pri Vijeću Evrope, te osnova za pregovore o zaključivanju Konvencije o socijalnom osiguranju između BiH i Kraljevine Nizozemske.

Pred ministrima će se naći i informacije o Deklaraciji o zajedničkom programu za obrazovanje i klimatske promjene, isteku mandata članu Upravnog odbora Regionalnog ureda za saradnju mladih, kao i izvještaj o realizaciji sredstava iz tekućih grantova za kulturu.

Sjednica Vijeća ministara BiH zakazana je za danas u 11 sati u zgradi institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu.