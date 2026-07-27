Dom naroda sutra odlučuje o Budžetu BiH od 1,58 milijardi KM

Budžet BiH za 2026. godinu bit će jedina tačka hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja bi trebala biti održana u utorak, 28. jula.

Delegati će se najprije izjasniti o zahtjevu Predsjedništva BiH da Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu bude razmatran po hitnom postupku.

Predloženi budžet prošle sedmice usvojio je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, također po hitnoj proceduri. Ukoliko ga potvrdi i Dom naroda, bit će okončana parlamentarna procedura za usvajanje najvažnijeg državnog finansijskog dokumenta.

Budžet BiH za 2026. godinu iznosi 1.580.500.000 KM, što je za deset miliona KM, odnosno približno jedan po