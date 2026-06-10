Dom naroda PSBiH u četvrtak o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama

Za četvrtak, 11. juna 2026. godine, zakazana je 32. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Sjednica će biti održana u Plavoj sali sa početkom u 11 sati.

Na dnevnom redu nalazi se Izvještaj o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, koji je dostavila Zajednička komisija za usaglašavanje teksta Prijedloga zakona.

Delegati bi na ovoj sjednici trebali razmatrati usaglašeni tekst zakonskih izmjena, čime bi mogao biti okončan zakonodavni postupak u vezi sa izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.