Vijeće ministara BiH danas o plaćama, reformama i aerodromima

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će održati sjednicu u Sarajevu, a pred ministrima će se naći čak 47 tačaka dnevnog reda, među kojima su izmjene odluka o platama zaposlenih u državnim institucijama, reformska agenda, izvještaji o radu državnih agencija, kao i inicijativa međunarodnih aerodroma za ponovno uvođenje moratorija na povećanje naknada.

Sjednica, koja je prvobitno bila zakazana za raniji termin, bit će održana u četvrtak, 11. juna, s početkom u 11 sati u zgradi institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Među važnijim tačkama dnevnog reda nalaze se prijedlozi odluka o izmjeni visine posebnog dodatka na platu policijskih službenika u državnim policijskim agencijama, kao i izmjene odluke o dodatku na platu zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivanje BiH.

Ministri će razmatrati i informaciju o aktivnostima na provođenju Instrumenta za reforme i rast te implementaciji Reformske agende u Bosni i Hercegovini, što predstavlja jedan od ključnih procesa na evropskom putu zemlje.

Na dnevnom redu su i nacrti odluka o pristupanju međunarodnim konvencijama, uključujući Hašku konvenciju o izboru suda iz 2005. godine te izmjene Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju terorizma.

Vijeće ministara razmatrat će i izvještaje o radu brojnih institucija za 2025. godinu, među kojima su Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, IDDEEA, Institut za nestale osobe BiH, Komisija za deminiranje te Ured za veterinarstvo BiH.

Posebnu pažnju mogla bi privući tačka koja se odnosi na zaključak Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, a koja se tiče inicijative međunarodnih aerodroma Tuzla, Sarajevo, Mostar i Banja Luka za ponovno uvođenje moratorija na odluku o visini naknada u trajanju od najmanje dvije godine.

Pred ministrima će se naći i informacije o isteku mandata rukovodilaca Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA), makroekonomskim pokazateljima za početak 2026. godine, perspektivama razvoja BiH do 2029. godine, kao i izvještaj o unapređenju uslova za investiranje u Bosni i Hercegovini.

Na kraju sjednice planirano je razmatranje odgovora na veći broj poslaničkih i delegatskih pitanja te tekuća pitanja.