Ekonomsko-socijalno vijeće FBiH usaglasilo nova pravila za bolovanja

Ekonomsko-socijalno vijeće FBiH usaglasilo je konačan tekst novog Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika, koji će biti upućen resornom ministru zdravstva na dalje postupanje.

Nakon sjednice održane u Sarajevu, predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Safudin Čengić izrazio je zadovoljstvo radom ovog tijela, ističući da su sve tačke dnevnog reda usvojene jednoglasno.

Ključna tema sjednice bio je izvještaj Radne grupe koja je radila na pravilniku o bolovanjima, kao i razgovor o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju. Očekuje se da usaglašeni pravilnik u roku od deset dana bude dostavljen Vladi FBiH na usvajanje.

Čengić je pojasnio da pravilnik ne mijenja broj dana bolovanja, jer je to pitanje koje se uređuje zakonom. Prema dogovoru socijalnih partnera, u narednih 90 dana trebao bi biti pripremljen novi tekst Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Kako je istaknuto nakon sjednice, među socijalnim partnerima nema spora da radnici koji su stvarno bolesni moraju imati punu zaštitu. Istovremeno, naglašeno je da se zloupotrebama bolovanja mora stati u kraj, kako bi se zaštitili poslodavci, radnici i sistem zdravstvenog osiguranja.

Iz Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH poručeno je i da se ne govori o ukidanju prava na bolovanje do 42 dana. Udruženje poslodavaca predložilo je drugačiju raspodjelu troškova, a o tom pitanju će se detaljnije razgovarati tokom izrade novog zakonskog rješenja.

Na sjednici je prihvaćena i inicijativa Sindikata za pokretanje pregovora o novom opštem kolektivnom ugovoru. Socijalni partneri imaju rok do kraja juna da imenuju svoje pregovaračke timove.

Čengić je naglasio da pregovori o kolektivnom ugovoru zahtijevaju ozbiljan pristup, međusobno uvažavanje i spremnost na dogovor kako bi se došlo do rješenja koje će biti prihvatljivo za radnike, poslodavce i vlasti.

Razmatrana je i Uredba o isplati neoporezive pomoći radnicima, a očekuje se da Vlada FBiH uskoro izađe sa zvaničnim prijedlogom o produženju njene primjene do kraja ove godine.