Sindikat traži da opći kolektivni ugovor obuhvati i privatni sektor

Opći kolektivni ugovor mogao bi ponovo biti jedna od ključnih tema u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer Savez samostalnih sindikata BiH traži da se njegova primjena proširi na radnike u javnom i privatnom sektoru.

O ovom pitanju trebalo bi se razgovarati na današnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH, a iz Sindikata poručuju da bi takvo rješenje obuhvatilo oko 450.000 zaposlenih u ovom entitetu.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović kazao je da je cilj ponovna cjelovita primjena općeg kolektivnog ugovora, kakva je postojala do 2017. godine. Prema njegovim riječima, radnička prava moraju biti uređena na jedinstven način, bez obzira na to da li je riječ o javnom ili privatnom sektoru.

Sindikat smatra da bi se općim kolektivnim ugovorom trebala definisati osnovna prava radnika, od minimalne plate, toplog obroka i regresa, do godišnjih odmora, dnevnica, bolovanja i zaštite radničkih prava.

Trenutno je na snazi više granskih kolektivnih ugovora, među kojima su i oni koji obuhvataju radnike u privatnom sektoru. Ipak, u Sindikatu smatraju da je potreban širi okvir koji bi osigurao ujednačeniji status zaposlenih u cijeloj Federaciji BiH.

Kurtović je posebno naglasio pitanje regresa, navodeći da velike privatne kompanije ne bi trebale imati problem s poštivanjem ovakvih obaveza, dok se od manjih firmi koje posluju stabilno očekuje da ispunjavaju ono što bude propisano kolektivnim ugovorom.

Za usaglašavanje općeg kolektivnog ugovora bit će potrebna saglasnost socijalnih partnera, odnosno predstavnika Sindikata, Udruženja poslodavaca FBiH i Vlade Federacije BiH.

Iz Sindikata očekuju da bi usvajanje ovakvog dokumenta značilo važan korak ka boljoj zaštiti radnika i uređenijim odnosima između zaposlenih, poslodavaca i vlasti.