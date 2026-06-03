U Gračanici potpisan kolektivni ugovor za djelatnost hemije i nemetala u FBiH

U Gračanici je 3. juna 2026. godine potpisan Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost hemije i nemetala u Federaciji BiH.

Ugovor su potpisali predsjednik Grupacije poslodavaca za djelatnost hemije i nemetala pri Udruženju poslodavaca u FBiH Mujo Hasić i predsjednica Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala u FBiH Ilvana Smajlović.

Jedna od novina u odnosu na prethodni kolektivni ugovor je povećanje najniže satnice, koja ne može biti niža od 6,37 KM. Također, u skladu sa važećim propisima, usklađene su i odredbe koje se odnose na isplatu naknade za topli obrok.

Ovo je peti novopotpisani kolektivni ugovor koji su zaključili Udruženje poslodavaca u FBiH i Savez samostalnih sindikata BiH putem svojih granskih organizacija.

Iz Udruženja poslodavaca u FBiH navode da se granskim kolektivnim ugovorima nastoje unaprijediti uslovi rada, ali i odgovoriti na specifične okolnosti poslovanja u pojedinim privrednim djelatnostima.

U prethodnom periodu bilo je potpisano osam granskih kolektivnih ugovora, dok ih je trenutno na snazi sedam.