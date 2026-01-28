Potpisan novi Kolektivni ugovor za policijske službenike MUP-a TK

Arnela Šiljković - Bojić

U Kabinetu ministra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona potpisan je novi Kolektivni ugovor za policijske službenike Uprave policije MUP-a TK-a, između Sindikata policije MUP TK-a i Vlade Tuzlanskog kantona. Sindikat je predstavljao predsjednik Upravnog odbora Sedin Đulović, dok je u ime Vlade TK ugovor potpisao ministar unutrašnjih poslova Nedžad Bristrić.

Potpisivanjem ugovora okončani su višemjesečni pregovori tokom kojih je postignut dogovor o unapređenju uslova rada policijskih službenika. Obje strane istakle su da je sporazum rezultat konstruktivnog socijalnog dijaloga i značajan korak u unapređenju radno-pravnog statusa zaposlenih u policiji. Ceremoniji potpisivanja prisustvovali su direktor Uprave policije MUP TK-a, sekretar Ministarstva, sekretar Sindikata policije i načelnik Sektora kriminalističke policije.

Novim Kolektivnim ugovorom zadržana su sva dosadašnja prava policijskih službenika, uz njihovo dodatno proširenje, kao i uvođenje novih prava s ciljem daljnjeg unapređenja njihovog radnog i socijalnog položaja. Predstavnici Sindikata policije MUP TK-a izrazili su zadovoljstvo postignutim dogovorom, ocijenivši ga važnim iskorakom u zaštiti prava policijskih službenika Tuzlanskog kantona.

Kolektivni ugovor zaključen je na period od tri godine, a njegova primjena počinje 1. januara 2026. godine.

pročitajte i ovo

Istaknuto

MUP TK: Uhapšeno 14 osoba nakon tučnjave kod Aerodroma Tuzla

Istaknuto

U Gradačcu pronađeno više od dva kilograma speeda, uhapšene dvije osobe

Istaknuto

Otvorena nova šalter sala MUP-a TK: Kraća čekanja i brže izdavanje...

Tuzla i TK

Od ponedjeljka lične karte i pasoše podižemo na novoj lokaciji

Tuzla i TK

Danas skraćeno radno vrijeme šalter sala MUP-a Tuzlanskog kantona

Tuzla i TK

Skraćeno radno vrijeme šaltera MUP-a TK tokom novogodišnjih praznika

Vijesti

Prijevoznici iz regije treći dan blokiraju granice zbog novog EES sistema i ograničenja za vozače

Tuzla i TK

Potvrđena optužnica protiv policajaca osumnjičenih za iskorištavanje maloljetnica

Tuzla i TK

Gotovo 55 miliona KM za vodoprivredu: Vlada TK dala saglasnost na Program ulaganja

Sport

Bosna i Hercegovina s pet sportista putuje na ZOI Milano – Cortina 2026

Tuzla i TK

Pritvor za 14 osumnjičenih zbog brutalnog napada na navijače kod Aerodroma Tuzla

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]