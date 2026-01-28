Potpisan novi Kolektivni ugovor za policijske službenike MUP-a TK

U Kabinetu ministra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona potpisan je novi Kolektivni ugovor za policijske službenike Uprave policije MUP-a TK-a, između Sindikata policije MUP TK-a i Vlade Tuzlanskog kantona. Sindikat je predstavljao predsjednik Upravnog odbora Sedin Đulović, dok je u ime Vlade TK ugovor potpisao ministar unutrašnjih poslova Nedžad Bristrić.

Potpisivanjem ugovora okončani su višemjesečni pregovori tokom kojih je postignut dogovor o unapređenju uslova rada policijskih službenika. Obje strane istakle su da je sporazum rezultat konstruktivnog socijalnog dijaloga i značajan korak u unapređenju radno-pravnog statusa zaposlenih u policiji. Ceremoniji potpisivanja prisustvovali su direktor Uprave policije MUP TK-a, sekretar Ministarstva, sekretar Sindikata policije i načelnik Sektora kriminalističke policije.

Novim Kolektivnim ugovorom zadržana su sva dosadašnja prava policijskih službenika, uz njihovo dodatno proširenje, kao i uvođenje novih prava s ciljem daljnjeg unapređenja njihovog radnog i socijalnog položaja. Predstavnici Sindikata policije MUP TK-a izrazili su zadovoljstvo postignutim dogovorom, ocijenivši ga važnim iskorakom u zaštiti prava policijskih službenika Tuzlanskog kantona.

Kolektivni ugovor zaključen je na period od tri godine, a njegova primjena počinje 1. januara 2026. godine.