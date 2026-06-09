U akciji MUP-a TK uhapšeno 13 osoba, pronađeno oružje

Pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona lišili su slobode 13 osoba u okviru aktivnosti usmjerenih na sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela u vezi sa nedozvoljenim držanjem oružja, municije i eksplozivnih materija.

Akciju su realizovali istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK u saradnji sa policijskim službenicima nadležnih policijskih uprava i stanica, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i po naredbi Općinskog suda u Kalesiji.

Tokom akcije, koja je provedena 9. juna, izvršeni su pretresi na 16 lokacija na području Kalesije i Živinica, te u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policijskom upravom Zvornik na području Bratunca, Šekovića i Osmaka.

Prilikom pretresa pronađena je i privremeno oduzeta određena količina vatrenog oružja, uključujući automatske puške, pištolje i lovačke puške, kao i minsko-eksplozivna sredstva, veća količina municije različitih kalibara, dijelovi oružja, mobilni telefoni i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

Po nalogu postupajućeg tužioca slobode je lišeno 13 osoba zbog sumnje da su počinile krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

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Iz MUP-a TK navode da je istragom obuhvaćena još jedna osoba iz Kalesije, koja se od ranije nalazi u pritvoru.

Nakon kriminalističke obrade i dokumentovanja predmeta, osumnjičeni će, prema odluci postupajućeg tužioca, biti predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Istraga u ovom predmetu se nastavlja pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva TK.