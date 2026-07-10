Uhapšen muškarac osumnjičen za psihičko nasilje i spolno uznemiravanje žena iz Tuzle

Istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona rasvijetlili su krivična djela psihičkog nasilja i spolnog uznemiravanja, a slobode je lišen D. L. iz Ugljevika, saopćeno je iz policije.

Istraga je pokrenuta nakon prijava više žena s područja Tuzle, koje su policiji prijavile seksualno uznemiravanje i psihičko nasilje putem aplikacije Viber.

Prema navodima MUP-a TK, osumnjičeni je od maja do jula 2026. godine, koristeći više različitih telefonskih brojeva, ženama kontinuirano slao veliki broj poruka seksualno eksplicitnog sadržaja, kao i fotografije i videosnimke. Takve poruke kod oštećenih su izazvale osjećaj straha i uznemirenosti te povredu dostojanstva.

Pretresi na području Ugljevika i Gruda

Nakon dvomjesečne istrage, policijski službenici su 9. jula, u saradnji s kolegama iz MUP-a Republike Srpske i MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona, izvršili pretrese objekata, pokretnih stvari i osumnjičenog na području Ugljevika i Gruda.

Pretresi su obavljeni na osnovu naredbe Općinskog suda u Tuzli i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Tokom pretresa pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji se dovode u vezu s izvršenjem krivičnih djela i koji će biti korišteni kao dokazi u daljem toku istrage.

D. L. je nakon hapšenja priveden na kriminalističku obradu, a tokom dana bit će predat u nadležnost postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Tereti se za postojanje osnova sumnje da je počinio krivična djela psihičkog nasilja i spolnog uznemiravanja prema odredbama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.