Barbarez objavio spisak Zmajeva: Tri debitanta i povratnik pred četiri meča Lige nacija

Jasmina Ibrahimović
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Foto credit: FS/NS BiH; Sergej Barberez trening u Torontu

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača za četiri predstojeće utakmice Lige nacija koje Zmajeve očekuju krajem septembra i početkom oktobra.

Riječ je o prvom spisku reprezentacije nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu, gdje je BiH takmičenje završila u šesnaestini finala.

Među novim imenima su debitanti Salko Hamzić, Zinedin Smajlović i Kenan Busuladžić, dok se u reprezentaciju vraća Nail Omerović.

Golmani: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Salko Hamzić.

Defanzivci: Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Zinedin Smajlović.

Veznjaci: Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Kenan Busuladžić, Ermin Mahmić, Nail Omerović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević.

Napadači: Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samed Baždar, Haris Tabaković i Edin Džeko.

Zmajevi će 25. septembra gostovati Poljskoj u Varšavi, a tri dana kasnije slijedi gostovanje Rumuniji u Bukureštu. Potom će 2. oktobra u Zenici dočekati Švedsku, dok je za 5. oktobar zakazan domaći duel protiv Poljske.

Posebno emotivna bit će utakmica sa Švedskom, jer će Edin Džeko tada posljednji put obući dres reprezentacije Bosne i Hercegovine. Džeko je ranije potvrdio da će 2. oktobra završiti reprezentativnu karijeru.

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