Za tri i po godine u FBiH izgrađeno svega 27 kilometara autoceste

Za više od tri i po godine u Federaciji Bosne i Hercegovine izgrađeno je ukupno 27 kilometara autoceste na Koridoru Vc, što prema analizi portala Fokus iznosi približno 20 metara dnevno.

Analiza se odnosi na period od početka 2023. do početka septembra ove godine, a zasnovana je na podacima koje je JP Autoceste FBiH dostavilo u odgovoru na zastupničko pitanje Dennisa Gratza.

U odgovoru od 5. augusta, Uprava Autocesta FBiH, na čijem je čelu Denis Lasić, navela je da je od 1. januara 2023. izgrađeno oko 20 kilometara autoceste.

Fokus je toj kilometraži dodao i sedam kilometara poddionice Doboj jug – Medakovo, koja je u međuvremenu puštena u saobraćaj.

Prema podacima Autocesta FBiH, u navedenom periodu završene su dionice Počitelj – Zvirovići, dužine 11,08 kilometara, Poprikuše – Nemila, dužine 5,5 kilometara, te Nemila – Vranduk.

Poddionica Doboj jug – Medakovo, duga sedam kilometara, puštena je u promet 24. augusta.

Istovremeno, završena dionica Buna – Počitelj još nije otvorena za saobraćaj.

Iz Autocesta FBiH naveli su da je ova dionica trenutno „u mirovanju“ te da njeno puštanje u promet zavisi od završetka susjednih dionica koje će omogućiti njeno funkcionalno povezivanje s ostatkom autoceste.

Prema računici Fokusa, ukupno 27 kilometara izgrađenih u posmatranom periodu predstavlja prosjek od 20,16 metara autoceste dnevno, odnosno približno 7,4 kilometra godišnje.

Fokus je tempo izgradnje autocesta u Federaciji BiH uporedio i s pojedinim državama u regiji.

Prema podacima navedenim u analizi, Hrvatska je bilježila godišnji prosjek od približno 66 kilometara novih autocesta, što je oko devet puta više od prosjeka izračunatog za Federaciju BiH.

Za Srbiju se navodi da je tokom četiri godine, zaključno s krajem 2023., izgrađeno oko 77 kilometara autoceste, odnosno prosječno oko 19,2 kilometra godišnje.

Kao primjer znatno brže realizacije infrastrukturnih projekata izdvojena je i autocesta „Ibrahim Rugova“ na Kosovu. Prema podacima koje prenosi Fokus, oko 102 kilometra te autoceste izgrađena su za manje od četiri godine.

Konzorcij Bechtel-Enka tako je ostvario prosječnu dinamiku od približno 25 kilometara godišnje, odnosno gotovo 70 metara dnevno.

Razliku u dinamici izgradnje Fokus je ilustrirao i primjerom Kine, za koju navodi da godišnje izgradi između 4.000 i 8.000 kilometara autocesta i brzih cesta.

Ako bi se kao prosjek uzelo 5.000 kilometara godišnje, Kina bi gradila oko 13,7 kilometara dnevno. Prema toj računici, za manje od dva dana bilo bi izgrađeno približno onoliko kilometara koliko je u Federaciji BiH završeno za više od tri i po godine.

Izgradnju Koridora Vc proteklih godina pratile su i sumnje u moguće nepravilnosti u pojedinim projektima.

Fokus je ranije izvještavao o interesovanju domaćih pravosudnih institucija i evropskih istražitelja za pojedine postupke i projekte, među kojima su dionice Ozimice – Poprikuše, Poprikuše – Nemila i Vranduk – Ponirak.

Koridor Vc predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini, ali podaci o tempu izgradnje ponovo otvaraju pitanje brzine realizacije, rokova i efikasnosti ulaganja u njegov završetak.