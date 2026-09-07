BH Telecom prekida distribuciju programa tokom prenosa sahrane Ratka Mladića

Albina Vicković
BH Telecom prekida distribuciju programa tokom prenosa sahrane Ratka Mladića

BH Telecom, u skladu sa važećim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, privremeno prekida distribuciju televizijskih programa tokom emitovanja sadržaja kojim se prenosi sahrana Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog na doživotnu kaznu zatvora pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

Odluka se odnosi isključivo na vrijeme emitovanja sadržaja o sahrani i predstavlja postupanje BH Telecoma u skladu sa zakonskim obavezama koje se odnose na zabranu veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca.

Ratko Mladić je pred MKSJ-om pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, progon, istrebljenje, ubistva, deportaciju i prisilno premještanje kao zločine protiv čovječnosti, kao i za ubistva, terorisanje i protivpravne napade na civile u Sarajevu te uzimanje pripadnika Ujedinjenih nacija za taoce.

BH Telecom je svjestan da ovakvi sadržaji, posebno imajući u vidu težinu presuda i stradanje žrtava, mogu predstavljati direktno ili indirektno veličanje osuđenog ratnog zločinca i biti suprotni javnom interesu i dostojanstvu žrtava.

Moja priča. BH Telecom

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