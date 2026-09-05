Više od tri decenije BH Telecom je dio priče o povezivanju Bosne i Hercegovine sa svijetom, ali i o ljudima koji su svojim znanjem, hrabrošću i predanošću gradili telekomunikacijsku mrežu u izazovnim vremenima.

Danas, 5. septembra, obilježavamo Dan kompanije i prisjećamo se 1993. godine, kada je prekinuta telekomunikacijska blokada Bosne i Hercegovine. U ratnim okolnostima, stručnjaci tadašnjeg Javnog preduzeća PTT saobraćaja BiH uspjeli su uspostaviti prvu međunarodnu satelitsku vezu između Sarajeva i Basela. Taj poduhvat značio je nadu, opstanak i povezanost sa svijetom. Tom prilikom prvi put je korišten međunarodni telefonski kod +387, koji je Bosni i Hercegovini dodijelila Međunarodna telekomunikacijska unija (ITU) putem EUTELSAT-a.

Ovogodišnje obilježavanje Dana kompanije posvećeno je ljudima koji su gradili ovu priču, vrijednostima koje su je oblikovale i budućnosti koju danas zajedno stvaramo.

„Povezale su nas kada je bilo najvažnije. Danas povezuju budućnost.“

Poseban fokus ovogodišnjeg programa je na ženama BH Telecoma, generacijama zaposlenica koje su doprinosile razvoju kompanije i telekomunikacijske industrije.

Glavne protagonistice kampanje su Emira Šaković i Dušanka Kurtagić, koje su aktivno učestvovale u aktivnostima telekomunikacijske deblokade Bosne i Hercegovine 1993. godine.

Njihove priče, o kojima će više informacija biti dostupno u narednom periodu, polazna su tačka za predstavljanje žena koje danas rade u različitim oblastima BH Telecoma – od mreže, telekomunikacija i IT-a, preko korisničke podrške, prodaje i razvoja novih usluga, do pravnih, ekonomskih, marketinških i rukovodećih pozicija.

Jer tehnologija se mijenja, ali potreba da budemo povezani ostaje ista.

Izložba koja spaja prošlost i budućnost

U okviru centralnog obilježavanja Dana kompanije, u holu glavne zgrade BH Telecoma, postavljena je izložba „Od +387 do digitalne budućnosti“. Kroz fotografije, arhivske materijale i vremensku liniju, izložba predstavlja ključne trenutke razvoja telekomunikacija i BH Telecoma, od historijskog uspostavljanja međunarodne veze do savremenih digitalnih tehnologija i usluga.

Dan kompanije u znaku društvene odgovornosti

Obilježavanje Dana BH Telecoma i ove godine snažno je povezano s društvenom odgovornošću i podrškom zajednici.

U okviru programa, predstavnici BH Telecoma i Dino Merlin posjetili su 3. septembra Roditeljsku kuću u Sarajevu, gdje su se družili s djecom oboljelom od raka i njihovim porodicama.

Posjeta je realizovana u saradnji s Udruženjem „Srce za djecu oboljelu od raka“, s kojim BH Telecom već 23 godine gradi partnerstvo i pruža podršku djeci i njihovim porodicama. Poseban dio dugogodišnje saradnje predstavlja pokroviteljstvo nad apartmanom „Visibaba“ u Roditeljskoj kući.

Ovogodišnje druženje bilo je posvećeno simbolici zajedništva kroz kreativnu radionicu „Zajedno ostavljamo trag“, u okviru koje su djeca, Dino Merlin i predstavnici BH Telecoma zajedno kreirali personalizovani puzzle, koji će ostati kao trajni podsjetnik na susret, zajedništvo i podršku.

Na ovaj način BH Telecom nastavlja svoju praksu da Dan kompanije bude i prilika za dodatnu podršku važnim društvenim temama i zajednici kojoj pripada.

Rođendan slavimo zajedno: Muzički poklon građanima i BH Telecom Family Day

U okviru obilježavanja Dana kompanije, BH Telecom će 6. septembra građanima Bosne i Hercegovine pokloniti koncert Amire Medunjanin u Bosanskom kulturnom centru.

Ovogodišnji program bit će zaokružen aktivnostima posvećenim zaposlenicima.

Krajem septembra bit će organizovan BH Telecom Family Day, namijenjen zaposlenicima i njihovim porodicama. Kroz druženje, sportske i porodične aktivnosti, sadržaje za djecu, kreativne radionice i zabavni program, cilj je dodatno ojačati povezanost zaposlenika i osjećaj pripadnosti kompaniji.

Na taj način Dan BH Telecoma prerasta okvire jednog datuma i postaje cjelomjesečna priča o ljudima koji su kompaniju gradili, koji je danas razvijaju i generacijama koje će je voditi u budućnost.

Danas BH Telecom nastavlja razvijati mreže, usluge i digitalna rješenja, prateći tehnološke trendove i potrebe korisnika. Istovremeno, ostaje vjeran onome što je od početka bilo najvažnije, povezivati ljude, stvarati prilike i doprinositi društvu kojem pripada.

Sretan Dan BH Telecoma!

Od 1993. do danas. Povezujemo i gradimo digitalnu budućnost.

Moja priča. BH Telecom.