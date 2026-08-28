Kako pripremiti dom za zimu i smanjiti energetske gubitke? ZH Zola septembar posvećuje energetskoj efikasnosti

Dolazak jeseni za mnoga domaćinstva znači i početak priprema za hladniji dio godine. Međutim, prije nego što ponovo uključimo grijanje i počnemo razmišljati o računima za energiju, vrijedi postaviti važnije pitanje: koliko energije naš dom zapravo nepotrebno gubi? Odgovor se često ne nalazi u jednom uređaju niti u jednom građevinskom materijalu. Energetski efikasan dom treba posmatrati kao cjelinu. Krov i potkrovlje, fasada, sistem grijanja i hlađenja, ali i uređaji koje svakodnevno koristimo zajedno određuju koliko će energije biti potrebno da prostor tokom godine ostane ugodan. Upravo na toj ideji ZH Zola tokom septembra 2026. organizuje Mjesec energetske efikasnosti, kampanju koja kroz četiri tematske sedmice povezuje edukaciju, savjetovanje i posebne ponude proizvoda namijenjenih izgradnji, renoviranju i unapređenju doma.
Energetska efikasnost ne počinje od računa za strujuKada govorimo o uštedi energije, prva asocijacija često su štedljivi uređaji, LED rasvjeta ili smanjenje temperature grijanja. Ipak, veliki dio priče počinje mnogo ranije. Ako objekat kroz krov, vanjske zidove ili druge dijelove omotača brzo gubi toplotu, sistem grijanja mora raditi više kako bi nadoknadio te gubitke. Slično se dešava ljeti, kada loše izolovan prostor zahtijeva intenzivnije hlađenje. Zbog toga kvalitetna termoizolacija i pravilno izvedeni građevinski sistemi predstavljaju osnovu na koju se kasnije nadovezuju efikasno grijanje, hlađenje i savremeni kućanski uređaji. ZH Zola u svom vodiču kako napraviti energetski efikasan dom izdvaja četiri ključna područja: krov i potkrovlje, fasadne sisteme, grijanje i hlađenje te LED rasvjetu i energetski efikasniju tehniku. Septembar je pritom praktičan trenutak za ovakve zahvate. Najveće ljetne vrućine prolaze, a početak sezone grijanja još ostavlja dovoljno vremena za pregled objekta, završetak planiranih radova ili zamjenu dotrajalih sistema.
Prva sedmica počinje od krovaMjesec energetske efikasnosti u ZH Zola počinje Danima krovova i potkrovlja, koji traju od 1. do 6. septembra. Razlog zašto se kreće upravo od krova prilično je jednostavan. Krov je tokom cijele godine izložen kiši, snijegu, vjetru, suncu i velikim temperaturnim razlikama, a istovremeno predstavlja važan dio granice između unutrašnjeg prostora i vanjskih vremenskih uslova. Dobro riješena izolacija krova i potkrovlja pomaže usporiti prolazak toplote. Zimi želimo što duže zadržati toplotu unutar objekta, dok tokom ljeta pokušavamo spriječiti prekomjerno zagrijavanje prostora ispod krova. Ali kvalitetan krov nije samo izolacija. U kompletnom sistemu važni su krovni pokrov, konstrukcija, letve i kontraletve, membrane, termoizolacija, kontrola prolaska vodene pare, ventilacija i pravilno izvedeni detalji. Upravo zato ZH Zola tokom prve tematske sedmice u fokus stavlja crijep, krovne folije, staklenu i kamenu vunu te druga rješenja za krov i potkrovlje.
Crijep se ne bira samo prema bojiJedna od odluka koju vlasnici kuća često donose prvenstveno na osnovu izgleda jeste izbor crijepa. Boja i oblik jesu važni za konačan izgled kuće, ali kod izbora krovnog pokrova mnogo su važniji tehnički zahtjevi konkretnog objekta. Nagib krova, postojeća konstrukcija, lokalni klimatski uslovi, masa pokrova, način letvanja, potrošnja crijepa po kvadratnom metru i činjenica da li se radi novi krov ili sanira postojeći mogu značajno uticati na izbor odgovarajućeg modela. Detaljan vodič o tome kako izabrati crijep za kuću može pomoći kupcima da prije donošenja odluke razumiju koje karakteristike trebaju provjeriti i zašto ne postoji jedan model crijepa koji je idealan za svaki krov. Važno je razumjeti i da crijep sam po sebi nije termoizolacija. On predstavlja završni zaštitni dio kompletnog krovnog sistema, dok najveći uticaj na smanjenje toplotnih gubitaka imaju pravilno riješena termoizolacija, slojevi krova, zaštita od vlage, ventilacija i kvalitet izvedbe.
Cijena crijepa po komadu nije cijela računicaZanimljiv detalj prilikom kupovine jeste i potrošnja crijepa po kvadratnom metru. Jeftiniji crijep po komadu ne mora automatski značiti i jeftiniji krov. Ako je jednog modela potrebno znatno više komada za pokrivanje jednog kvadratnog metra, konačna računica može izgledati potpuno drugačije. Zato bi prije kupovine trebalo posmatrati cijenu kompletnog sistema, a ne samo cijenu pojedinačnog komada.
Nakon krova slijedi fasadaOd 7. do 13. septembra slijede Dani fasadnih sistema. Fasada je jedan od najuočljivijih dijelova kuće, ali njen značaj je mnogo veći od estetike. Kvalitetno izveden termoizolacioni fasadni sistem može smanjiti prolazak toplote kroz vanjske zidove i pomoći da temperatura unutar objekta bude stabilnija tokom različitih godišnjih doba. I kod fasade vrijedi isto pravilo kao kod krova: nije dovoljno kupiti nekoliko dobrih proizvoda. Termoizolacione ploče, ljepilo, mehanička pričvršćenja, mrežica, armirni sloj, osnovni premaz i završna žbuka trebaju funkcionisati kao međusobno usklađen sistem. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti spojevima, otvorima, uglovima i drugim mjestima na kojima mogu nastati toplotni mostovi. Zbog toga je kvalitetna izvedba jednako važna kao i kvalitet materijala. Tokom ove sedmice ZH Zola stavlja naglasak upravo na kompletna fasadna rješenja, uključujući termoizolacione materijale, fasadna ljepila, mrežice, premaze i završne slojeve. Za kupca je posebno značajno što na jednom mjestu može posmatrati fasadu kao kompletan projekat, umjesto kao kupovinu nekoliko nepovezanih proizvoda.
Vrijeme je za pripremu grijanja i hlađenjaTreća tematska cjelina, Dani grijanja i hlađenja, traje od 14. do 20. septembra. Nakon što se smanje nepotrebni energetski gubici kroz omotač objekta, dolazimo do sistema koji treba održavati željenu temperaturu. Tu je važno izbjeći jednu čestu grešku: grijanje ili klima uređaj ne bi trebalo birati samo prema površini prostora. Dvije kuće iste kvadrature mogu imati potpuno različite potrebe za energijom u zavisnosti od izolacije, stolarije, položaja, konstrukcije i načina korištenja prostora. Tokom Dana grijanja i hlađenja u fokusu ZH Zola ponude bit će rješenja za pripremu pred hladniji dio godine, uključujući sisteme grijanja, kotlove i inverter klima uređaje. Savremeni uređaji nude sve precizniju regulaciju temperature, naprednije upravljanje i efikasniji način rada, dok je upravo period prije početka grijne sezone idealan trenutak za provjeru postojećeg sistema ili planiranje njegove zamjene.
Energetska efikasnost nastavlja se i unutar domaPosljednja tematska cjelina traje od 21. do 30. septembra i posvećena je tehnici i LED rasvjeti. Čak i dobro izolovan objekat može nepotrebno trošiti energiju ako se u njemu svakodnevno koriste zastarjeli ili neodgovarajući uređaji. Prilikom kupovine frižidera, zamrzivača, mašine za veš, sušilice, mašine za suđe ili drugog velikog kućanskog aparata zbog toga ne treba gledati samo početnu cijenu. Energetska klasa, deklarisana potrošnja, kapacitet, inverter tehnologija, nivo buke i način na koji će se uređaj koristiti u konkretnom domaćinstvu mogu biti jednako važni kriteriji. ZH Zola posljednjih deset dana septembra zato posvećuje bijeloj tehnici, televizorima, LED rasvjeti i savremenim tehnologijama za dom, uz posebne ponude iz septembarskog programa.
Četiri sedmice, ali jedan zajednički ciljKoncept Mjeseca energetske efikasnosti pokazuje i nešto što se prilikom renoviranja često zaboravlja: kuća je sistem. Nema mnogo smisla investirati u snažniji sistem grijanja ako veliki dio proizvedene toplote nepotrebno gubimo kroz loše izolovan objekat. Isto tako, dobra fasada neće riješiti sve probleme ako je krov dotrajao ili potkrovlje nema odgovarajuću izolaciju. Najbolji rezultat zato dolazi iz pravilnog redoslijeda ulaganja i izbora rješenja koja međusobno funkcionišu.
Mjesec energetske efikasnosti podijeljen je u četiri cjeline
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- Dani krovova i potkrovlja od 01. do 06. septembra 2026.
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- Dani fasadnih sistema od 07. do 13. septembra 2026.
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- Dani grijanja i hlađenja od 14. do 20. septembra 2026.
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- Dani tehnike i LED rasvjete od 21. do 30. septembra 2026.