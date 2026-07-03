ZH Zola slavi 12. rođendan uz velike popuste i hiljade zadovoljnih kupaca

Velika gužva, puna kolica i zadovoljni kupci obilježili su početak “Rođendanskih shopping dana” u prodajnom centru ZH Zola u Živinicama. Povodom 12 godina uspješnog poslovanja, za svoje kupce pripremili su dvodnevnu rođendansku akciju sa popustima na kompletan asortiman. Već od ranih jutarnjih sati prodajni centar bio je ispunjen posjetiocima koji su iskoristili priliku za povoljniju kupovinu.

„Standardno sav naš asortiman je na sniženju, od 20, 30, 40 posto. Siguran sam da svi mogu uštedjeti današnjim i sutrašnjim kupovinama. Trajat će dva dana petak i subota od 07 do 17 sati“, rekao je Emir Zoletić, direktor kompanije ZH Zola.

Popusti se kreću u zavisnosti od vrste proizvoda, a na raspolaganju je više od 30 hiljada artikala. Najveće interesovanje vlada za klima uređaje, bijelu tehniku i građevinski materijal, ali kupci ističu da se u ponudi može pronaći gotovo sve za opremanje doma. Posebno je važno, kažu iz kompanije, da su sniženja stvarna, odnosno da cijene nisu povećavane prije početka akcije, već kupci ostvaruju realne uštede.

“Najaktuelniji su klima uređaji, bijela tehnika i građevinski materijali. Iskreno da vam kažem, teško je izdvojiti samo jedan proizvod jer je kompletan asortiman na sniženju. Suština je da za naš rođendan želimo počastiti naše kupce, pa smo zajedno s našim dobavljačima pripremili stvarne popuste na veliki broj proizvoda. Možemo izdvojiti i ponudu klima uređaja. Trenutno imamo Tisel klimu, model 12, po cijeni od 800 maraka, koja grije i na temperaturama do minus 20 stepeni”, dodao je Zoletić.

Da su zadovoljni ponudom i cijenama potvrđuju upravo kupci, od kojih mnogi već godinama redovno dolaze na rođendanske shopping dane. Neki su iskoristili priliku za kupovinu kućanskih aparata, drugi građevinskog materijala ili sitnica za domaćinstvo, a zajedničko im je da smatraju kako se tokom ove akcije zaista može uštedjeti. Upravo zbog toga mnogi planiraju veće kupovine upravo u vrijeme rođendanskih popusta.

“Super je mogu vam reći i sa cijenama i sa svim. Inače dolazim ovdje, uvijek nešto nađem“



„Našao sam usisivač na baterije da mi bude lakše. Idealna cijena. Inače sve je super treba ovako narod pokrenuti da štedi“.

„Ima svega, sad sam došla da kupim šolju, ljepilo, laminat, a tek sam ušla, a kupit ću to sve“

„Kupili smo mašinu za suđe. Cijena super. Svako nek dođe naći će nešto za sebe“